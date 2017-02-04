Заправляясь в Латвии, эстонские перевозчики экономят среднюю пенсию

С поднятием акциза на топливо разница в ценах с нашим южным соседом Латвией достигла четверти евро, и имеющие большой бак грузовые автомобили, заправляясь по ту сторону границы, могут сэкономить сумму, превышающую размер средней по стране пенсии.

Если в Эстонии литр дизельного топлива стоит 1,224 евро, то в Латвии , по словам дальнобойщиков, на 25 центов дешевле. Принимая во внимание, что топливный бак грузовых автомобилей способен вместить до 1500 литров топлива, заправкой в Латвии можно сэкономить до 375 евро. Это больше, чем средняя по стране пенсия, которая в третьем квартале прошлого года, по данным Департамента статистики, составила 354 евро.

По имеющимся у редакции данным, занимающиеся перевозками фирмы дали воителям указание заправляться в Латвии.

По словам руководителя по розничной торговле Neste Кристи Пари, эстонские водители стали заправляться в Латвии еще после поднятия акцизов год тому назад. ”Если ранее речь шла об отдельных фирмах, то теперь их количество заметно увеличилось, что отражают и наши показатели продаж дизельного топлива на приграничных заправках, — сказала она. — На основании полученной от клиентов информации нам известно, что предприятия, чьи маршруты хоть малейшим образом позволяют это делать, заправляются в Латвии”.

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По словам директора по закупкам Olerex Алана Вахта, в Латвии стоимость литра дизеля на заправках Olerex составляет 0,817 евро без учета налога с оборота. Крупные перевозчики могут приобрести топливо еще дешевле. Кроме того, ”жизнь” эстонских предпринимателей в Латвии упрощена т.н. ”нетто-счетом”, в результате чего фирма сама не должна заниматься получением возврата налога с оборота. ”Неудивительно, что транспортные фирмы заправляются в Латвии, — сказал он. — Цена меньше, да и не приходится возиться с налогом. Так что долго не думают”.

Для Neste Eesti вся сложившаяся ситуация означает уменьшение объемов продаж в Эстонии. Фирме приходится еще более напряженно бороться за клиентов. ”Это хорошо отражается и в постоянных изменениях цен: мы практически круглосуточно мониторим цены у наших конкурентов и максимально оперативно реагируем на изменения”, — сказала Пари.