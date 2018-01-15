Заправки резко подняли цены на бензин

Если еще сегодня утром бензин на заправке Circle K в Таллинне бензин стоил 1,269 евро, то к вечеру цена поднялась до 1,336 евро.
Вчера на самых дорогих заправках бензин стоил 1,309 евро.
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Если еще сегодня утром бензин на заправке Circle K в Таллинне бензин стоил 1,269 евро, то к вечеру цена поднялась до 1,336 евро.
Вчера на самых дорогих заправках бензин стоил 1,309 евро.
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