15.01.2018, 18:40

Заправки резко подняли цены на бензин

 (40)
rus.delfi.ee
EST
Заправки резко подняли цены на бензин
Foto: Argo Ingver

Если еще сегодня утром бензин на заправке Circle K в Таллинне бензин стоил 1,269 евро, то к вечеру цена поднялась до 1,336 евро.

Вчера на самых дорогих заправках бензин стоил 1,309 евро.

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