Заподозренный в коррупции бывший глава TLT нашел новую работу и имеет виды на Пыхья-Таллинн



Последние полтора месяца он трудится директором по развитию AS Tallinna Tööstusparkid.

Тамм поведал, что данное предложение поступило ему от вице-мэра Таллинна Айвара Рийсалу. TTP — акционерное общество, принадлежащее городу Таллинн. Оно занимается развитием столичных технопарков. Ранее они строились преимущественно в Ласнамяэ, теперь же, по словам Тамма, они будут ориентироваться на Пыхья-Таллинн, для этого, собственно, его на работу и приняли.

”Я пять лет был старейшиной Пыхья-Таллинна, у меня есть известный опыт, пожалуй, это и было определяющим”, — прокомментировал Тамм выбор своей кандидатуры.

Его месячный оклад составляет 3 800 евро брутто.

Напомним, что утром, 3 апреля, Центральная криминальная полиция провела обыски в столичном автобусном парке и задержала четырех человек, трое из которых подозреваются в нарушении требований проведения конкурсов госпоставки, а один — в получении взяток в общей сложности на сумму в 2 миллиона евро.