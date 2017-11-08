Запах сигаретного дыма и отмены рейсов: что происходило с Nordica в сентябре и октябре?

На сегодняшней пресс-конференции, посвященной экономическим результатам, представители Nordica объяснили, почему в сентябре и октябре у них наблюдались постоянные перебои в авиасообщении.

По большей части речь шла о стечении обстоятельств и существенную роль в этом сыграло председательство Эстонии в ЕС.

По словам финансового директора Nordica Ахто Пярла, в то время был запущен проект по оказанию услуг субподряда SAS, в рамках которого два первых самолета должны были выйти на линии в сентябре, два следующих — в октябре. ”В это же время нужно было продолжить обслуживание внутри сетей LOT и самой Nordica. Здесь и кроется корень всех проблем. Дополнительные рейсы во время председательства вынудили нас взвалить на наших пилотов и бортовой персонал большой груз. Они отлично с этим справились. Дополнительная летная мощь, которую мы обеспечили вместе со своими партнерами, к сожалению, оказалась на несколько ином уровне, чем нам бы хотелось”, — сказал он, имея ввиду качество обслуживания болгарской BulAir.

Тем не менее, председатель правления Nordica Яан Тамм отметил, что они ни в коем случае не хотят винить других, просто ”обычная среда обслуживания у них не такая, как в самолетах Nordica” и отставания не были запланированы. ”Это случилось в результате стечения неблагоприятных обстоятельств, когда три самолета нуждались в ремонте, а графики были настолько плотными, что на время проведения дополнительных ремонтных работ не хватало ресурсов”, — сказал Тамм.

В связи с этим Nordica будет стремиться к использованию только своих самолетов и будет закупать услуги извне лишь в крайних случаях. Также планируется обзавестись запасными самолетами.