29.07.2018, 09:41

Занятость в Финляндии растет, но безработица сокращается медленнее


rus.delfi.ee
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tööstus
Иллюстративное фото. Foto: Ester Vaitmaa

Многие из новых трудоустроенных не учитывались до этого в качестве потенциальных кадров. Таким образом занятость выросла, к примеру, за счет студентов.

Согласно статистике, уровень занятости населения вырос. Однако в обществе все чаще возникают дискуссии, так ли это на самом деле. Особенно обсуждается модель активности и то, что статистика учитывает также людей, работающих малое количество часов.

Хотя влияние модели активности пока сложно оценить, на уровне занятости больше отразился рост количества трудовых контрактов на полный рабочий день, нежели краткосрочные договоры. Другим важным фактором является миграция населения.

– Ситуация с занятостью в более ”слабых” регионах улучшилась, так как после выхода на пенсию безработные не учитываются в качестве трудовых ресурсов. Также в связи с миграцией население сократилось. Те, кто остался, оказались в лучшем положении с точки зрения трудоустройства. Однако подобный рост занятости наблюдается по всей стране , — говорит руководитель отдела прогнозов Pellervon taloustutkimus Янне Хуовари.

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