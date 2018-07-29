29.07.2018, 09:41

Занятость в Финляндии растет, но безработица сокращается медленнее


rus.delfi.ee
EST
tööstus
Иллюстративное фото. Foto: Ester Vaitmaa

Многие из новых трудоустроенных не учитывались до этого в качестве потенциальных кадров. Таким образом занятость выросла, к примеру, за счет студентов.

Согласно статистике, уровень занятости населения вырос. Однако в обществе все чаще возникают дискуссии, так ли это на самом деле. Особенно обсуждается модель активности и то, что статистика учитывает также людей, работающих малое количество часов.

Хотя влияние модели активности пока сложно оценить, на уровне занятости больше отразился рост количества трудовых контрактов на полный рабочий день, нежели краткосрочные договоры. Другим важным фактором является миграция населения.

– Ситуация с занятостью в более ”слабых” регионах улучшилась, так как после выхода на пенсию безработные не учитываются в качестве трудовых ресурсов. Также в связи с миграцией население сократилось. Те, кто остался, оказались в лучшем положении с точки зрения трудоустройства. Однако подобный рост занятости наблюдается по всей стране , — говорит руководитель отдела прогнозов Pellervon taloustutkimus Янне Хуовари.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Где сегодня искупаться? Вода на некоторых пляжах ледяная, а где-то — парное молоко

29.07.2018
По данным эстонских синоптиков, восточный ветер пригнал на некоторые крупные пляжи Эстонии ледяную воду, температура которой — 5-7 градусов. В связи с этим, на пляжах вывешены красные флаги.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Мария Юферева: особое мнение социологов о влиянии ПБК

29.07.2018
В дискуссиях на тему телеканала ПБК и его влияния на русскоязычное населения слишком много эмоций, демагогии и популизма. Только самый ленивый еще не обнародовал свое мнение об этом «великом и ужасном» канале, который по мнению оппозиционных политиков и доморощенных аналитиков превратил русских Эстонии в зомби от российской пропаганды.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police APOLLO PL.14438JPOB/13
99,- €
84,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106212016
167,40 €
100,44 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
152,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Советы о том, как справиться с летней жарой и что делать, если человек получил тепловой удар

29.07.2018
Период сильной жары продолжается, и по данным метеослужб, в ближайшие дни температура воздуха по-прежнему будет оставаться на уровне выше 30 градусов. Чтобы все мы смогли справиться с летней жарой и защитить как свое здоровье, так и здоровье своих близких, фармацевт Euroapteek Марет Макко составила ряд советов о том, какие главные меры предосторожности следует принимать во время жары.
Подробнее

МНЕНИЕ | Дональд Трамп: театр президента вчерашнего дня

29.07.2018
Переговоры между президентом США и председателем еврокомиссии по тарифам благополучно завершились, стороны пришли к соглашению, намечавшаяся торговая война отменяется. Но осадочек, как говорится, остался. Равно как и опасения, что это не мир, а лишь перемирие. Все дело в личности Трампа.
Подробнее

Молния ударила в пассажирский самолет, летевший из Кишинева в Петербург

29.07.2018
Авиакомпания Air Moldova вынуждена была отменить в субботу рейс из Кишинева в Санкт-Петербург после того, как в ее самолет Embraer E-190 с 113 пассажирами на борту ударила молния. Как сообщили в пресс-службе компании, инцидент произошел через 10 минут после вылета лайнера из молдавской столицы над территорией Одесской области Украины.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Стащить веточку: пять растений, которые легко можно вырастить дома

29.07.2018
Заметив в гостях понравившееся вам растение, необязательно бежать в магазин, чтобы купить такое же — если растение размножается черенками, то хозяин с удовольствием может с вами поделиться кусочком, чтобы вы могли дома вырастить свое растение. DELFI Дом&Сад рассказывает о пяти растениях, которые легче всего вырастить из черенка.
Подробнее