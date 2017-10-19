Занимающаяся драгметаллами международная фирма отмывала ”черные миллионы” через Эстонию

На прошлой неделе вступило в силу решение Харьюского уездного суда, признавшее семерых мужчин виновными в отмывании денег и организации преступной группировки. Деятельность преступников выходила на пределы государства, поэтому следователи тесно сотрудничали со своими коллегами из Северных стран и Прибалтики, пишет Eesti Päevaleht.

Деятельность группировки заключалась в том, что они отмывали в Эстонии деньги и через теневые фирмы пытались легализовать средства, полученные в Финляндии и Швеции путем налоговых махинаций. Предприятие, занимавшееся в Финляндии и Швеции ценными металлами, нанесла эти двум странам урон в размере более двух и более четырех миллионов евро соответственно. Кроме того, был установлен факт отмывания денег на сумму 1,2 млн евро.

Группировка действовала таким образом с начала 2015 года по весну текущего.

Главным героем эстонской части саги по отмыванию денег является Тоомас Тирмасте, который руководил деятельностью группировки и работой остальных ее членов.

Всего в Эстонии перед судом предстало семь человек, пятерым из них пришлось отсидеть реально по пять месяцев, остальной срок — условный.