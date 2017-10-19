19.10.2017, 18:20

Занимающаяся драгметаллами международная фирма отмывала ”черные миллионы” через Эстонию

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rus.delfi.ee
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Занимающаяся драгметаллами международная фирма отмывала ”черные миллионы” через Эстонию
Toomas Tirmaste juhitud grupp pesi Soomest ja Rootsist pärit kuritegelikku raha puhtaks Eestis. Selleks kasutati varifirmasid üle Euroopa. Oma hämaraid tegusid üritati varjata krüpteeritud suhtluskanalite ja IP-aadresside vahetamise kaudu.Toom Tragel

На прошлой неделе вступило в силу решение Харьюского уездного суда, признавшее семерых мужчин виновными в отмывании денег и организации преступной группировки. Деятельность преступников выходила на пределы государства, поэтому следователи тесно сотрудничали со своими коллегами из Северных стран и Прибалтики, пишет Eesti Päevaleht.

Деятельность группировки заключалась в том, что они отмывали в Эстонии деньги и через теневые фирмы пытались легализовать средства, полученные в Финляндии и Швеции путем налоговых махинаций. Предприятие, занимавшееся в Финляндии и Швеции ценными металлами, нанесла эти двум странам урон в размере более двух и более четырех миллионов евро соответственно. Кроме того, был установлен факт отмывания денег на сумму 1,2 млн евро.

Группировка действовала таким образом с начала 2015 года по весну текущего.

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Главным героем эстонской части саги по отмыванию денег является Тоомас Тирмасте, который руководил деятельностью группировки и работой остальных ее членов.

Всего в Эстонии перед судом предстало семь человек, пятерым из них пришлось отсидеть реально по пять месяцев, остальной срок — условный.

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