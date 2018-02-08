Занимательная статистика: что жители Эстонии покупают в Google Play?

Google Play предлагает огромный выбор игр, приложений, фильмов, книг и прочего цифрового контента для пользователей телефонами с операционной системой Android. Причем в прошлом году, по мнению директора по продукции Tele2 Катрин Арон, количество покупок в этом магазине заметно выросло, а число активных пользователей увеличилось на 22,5%, сообщает Tele2.

Кто же из наших соотечественников делает покупки в Google Play? В основном — 85% — это люди моложе 50 лет (средний возраст покупателя — 32 года). Больше половины покупателей, 56%, являются мужчинами, из которых 39% живут в Таллинне и 8% — в Тарту. На покупки один пользователь в среднем тратит каждый месяц 11 евро.

Пользователи чаще всего покупают игровые приложения. ”Ведь 83% владельцев смартфонов пользуются Android-телефонами, и большая часть из них — дети и студенты. Именно этим объясняется высокая популярность игр, покупаемых в Google Play”, — отметила Арон.

Чаще всего жители Эстонии покупали в Google Play в 2017 году:

One Piece Treasure — самая популярная игра (свыше 70 миллионов скачиваний). Игроку предстоят увлекательные ролевые приключения. Он должен набрать команду пиратов и отправиться в опасное морское путешествие. Неизведанный мир приключений One Piece Treasure ждет смелых и отважных!

Kingdom Hearts χ — девятая часть в серии одноименной ролевой игры, придуманной в Японии. Игрок погружается в события более чем столетней давности. Ему и созданным им персонажам предстоит сражаться в сумеречном мире с коварными врагами и соперничать с другими командами.

Dragon Ball Z — продолжение известной приключенческой аниме-игры Dragon Ball. Отважный герой Гоку и его товарищи защищают нашу планету от злобных бессмертных существ, экипажей межгалактических кораблей и прочих завоевателей.

Fire Emblem Heroes — пошаговая тактическая ролевая игра. Игрок набирает команду из 4 героев, чтобы сразиться с врагами на карте 8 х 6 клеток. У каждого героя свои достоинства, недостатки и правила передвижения. Можно также использовать игровую валюту — орбы, чтобы мобилизовать новых бойцов и повышать качество жизни.

The Alchemist Code — тактическая ролевая аниме-игра высококачественного исполнения: от интенсивной трехмерной анимации, эффектных видеоклипов в стиле аниме до замечательной музыки и разных звуковых эффектов.

Другие интересные факты из общей статистики Google Play:

Самая скачиваемая игра — Candy Crush Saga

Самое скачиваемое приложение — Facebook

Самая популярная песня — ”Thinking Out Loud” в исполнении Эда Ширана

Самый популярный альбом — ”Adele-25”

Самая продаваемая книга — ”50 оттенков серого”

Google Play предлагает владельцам Android-телефонов 2,8 миллиона разных приложений. Выбор для пользователей айфонами в App Store немного скромнее — 2,2 миллиона приложений.