Занимаетесь каршерингом или таксоизвозом на личном автомобиле? Что нужно знать, чтобы это не влетело в копеечку

Обычная эксплуатация транспортного средства чаще всего встречается в используемых страховыми обществами классификаторах сфер применения. В качестве обычной эксплуатации рассматривается обычное использование транспортного средства владельцем или пользователями, а в случае принадлежащего предприятию автомобиля — также сотрудниками этого предприятия. Сфера применения автомобиля изменяется, если изменяется цель использования автомобиля. Помимо обычной эксплуатации в классификаторах сфер применения встречаются также краткосрочная аренда, услуга таксоизвоза, обучение вождению, курьерская доставка, экстренные службы и другие виды услуг. Точный список сфер применения зависит от конкретного страхового общества, и всегда рекомендуется уточнить условия в своем страховом обществе.

”Если страховой договор заключен с учетом обычной эксплуатации автомобиля, но на самом деле автомобиль используют в иных целях и при этом происходит страховой случай, то клиент может понести расход, который может существенно превысить экономию, полученную в результате предоставления неверных данных, — отметил Привой. — В случае дорожного страхования страховое общество вправе затребовать разницу страховых взносов при оказании услуги таксоизвоза с высоким уровнем риска и при обычной эксплуатации. А при возникновении страхового случая в рамках страхования каско страховое общество вправе уменьшить размер страхового возмещения либо вовсе отказать в выплате возмещения”.

Привой отметил, что при оказании услуги аренды автомобиля арендодатель должен также помнить о том, что весь возникающий ущерб учитывается на имя ответственного пользователя автомобиля, а в случае отсутствия такого — на имя владельца автомобиля, в связи с чем, в свою очередь, увеличится размер страхового взноса в рамках страхового полиса, который будет заключен в будущем.

Предоставление автомобиля другу считается, скорее, обычной эксплуатацией, и поэтому нет необходимости заключать новый страховой полис, если речь не идет о целенаправленной коммерческой деятельности. ”Обычно вы одалживаете другу свой автомобиль, потому что вы знаете его и доверяете ему. Однако предоставление своего автомобиля незнакомому лицу намного рискованнее, поскольку вы не знаете, как это лицо ведет себя на дороге и каковы цели использования автомобиля”, — добавил Привой.

Краткосрочная аренда автомобиля, который в дневное время простаивает в парковке перед офисным зданием или по иной причине эксплуатируется мало, может показаться гениальной идеей, если нужно заработать дополнительный доход. Однако при прогнозировании денежных поступлений необходимо также учесть и дополнительные расходы, такие как:

соответствующая риску страховая защита и связанные с ней страховые взносы;

техническое обслуживание и ремонт автомобиля, поскольку арендатор не всегда относится к автомобилю так же добропорядочно, как и сам владелец;

снижение рыночной стоимости автомобиля в связи с увеличенным пробегом.

Для устранения страховых рисков нужно обязательно связаться со страховым обществом, чтобы найти решение, которое лучше всего устроит обе стороны. Окончательное решение зависит от конкретного страхового общества, в связи с чем размер страховых взносов может существенно отличаться. В случае страхования транспортного средства (каско) может оказаться, что какое-либо страховое общество не захочет предложить страховую защиту от повышенного риска. Клиент всегда имеет право выбрать то страховое общество, которое предложило ему наиболее подходящее решение!

Целью страхования является восстановление состояния застрахованного имущества, в котором оно находилось до возникновения ущерба. Для того, чтобы ущерб был возмещен своевременно и без разногласий, необходимо заключить страховой договор на правильных основаниях.