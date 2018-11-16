16.11.2018, 08:25

Замок Ору хотели бы восстановить и предложить президенту как резиденцию

 (5)
rus.delfi.ee
EST
Foto: Maaleht arhiiv

Установка памятника Кнстантину Пятсу и восстановление зимнего сада — первые шаги на пути воплощения в жизнь 70-летней мечты о возрождении Оруского замка.

”Оруский замок следует перестроить”, — сказала журналисту волостной старейшина Ору Эве Эаст, стоя на фундаменте бывшего замка, под громадный триколором, флагшток для которого установили к юбилею республики.

По ее словам, конкретные планы строительства, функции здания — это тема далекого будущего и долгих переговоров. Волостной старейшина же считает, что президентский прием на 20 августа вполне реален в Ору, правда, в каком году — это вопрос открытый.

Читайте подробности в Maaleht.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ВИДЕО: Голливудская погоня в ночном Тарту! Смотрите, как задерживали предполагаемых литовских автоворов

15.11.2018
Лыунаская окружная прокуратура подала сегодня ходатайство об аресте 22-летнего гражданина Литвы, которому предъявлено подозрение в пяти угонах автомашин и в одной попытке.
Подробнее


Кальюлайд: раскол в коалиции позволил целую неделю подогревать общественную истерию, врать людям и причинять им боль

15.11.2018
”Теперь по крайней мере ясно, какой позиции придерживается правительство Эстонии по соглашению ООН по миграции”, — прокомментировала ситуацию президент Керсти Кальюлайд.
Подробнее


Кто потерял миллион? Загадку прибитого к берегу Лохусалу кокаина разгадать пока не удалось

15.11.2018
На позапрошлой неделе полиция и эксперты сожгли огромную партию наркотиков — амфетамин, марихуана, фентанил, экстази, кокин и прочее, пишет Eesti Ekspress. Всего — около 600 кг, в том числе 12 кг чистейшего кокаина, прибитого в октябре прошлого года к берегу залива Лохусалу.
Подробнее

-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
111,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Panama
69,- €
27,60 €
-30% Meeste käekell Police NAVIGATOR PL.14799JS/04
179,- €
125,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
97,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
111,30 €






Греческие археологи нашли город Тенея. Его основали троянцы — пленники царя Агамемнона

15.11.2018
В Греции археологи нашли руины города Тенея, основанного, предположительно, между XII и XIII веками до нашей эры. О существовании города прежде было известно в основном по историческим источникам. Находка археологов доказывает, что Тенея действительно существовала, заявило министерство культуры и спорта Греции.
Подробнее