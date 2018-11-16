Замок Ору хотели бы восстановить и предложить президенту как резиденцию

Установка памятника Кнстантину Пятсу и восстановление зимнего сада — первые шаги на пути воплощения в жизнь 70-летней мечты о возрождении Оруского замка.
”Оруский замок следует перестроить”, — сказала журналисту волостной старейшина Ору Эве Эаст, стоя на фундаменте бывшего замка, под громадный триколором, флагшток для которого установили к юбилею республики.
По ее словам, конкретные планы строительства, функции здания — это тема далекого будущего и долгих переговоров. Волостной старейшина же считает, что президентский прием на 20 августа вполне реален в Ору, правда, в каком году — это вопрос открытый.
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