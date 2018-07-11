Замешанный в отмывании денег в Эстонии Danske Bank может получить огромный штраф. Банк просит от общественности терпения

Аналитики считают, что в связи с обвинениями в отмывании денег Danske Bank может получить огромный штраф — от 300 миллионов до 4 миллиардов евро, пишет Bloomberg.

Последнее время набирает обороты скандал вокруг афер с отмыванием денег в Danske Bank, который оказался одним из крупнейших центров отмывания денег в Европе. Теперь же банк ждет штраф, сумма которого может составить от 300 миллионов до 4 миллиардов евро, но аналитики считают, что в среднем банк оштрафуют на 600 млн.

По их словам, сумму штрафа зависит от того, поступят ли обвинения из США. Однако, так как банк не имеет там лицензии, то поступление обвинений маловероятно.

Двое из пяти аналитиков и вовсе считают, что банку удастся избежать штрафа. Несмотря на это, банк и так уже понес свокго рода наказание — цена акций упала настолько, что инвесторы оценивают общий ущерб в 6 миллиардов долларов.

Danske Bank сообщил, что вначале дождется результатов внутреннего расследования, которое должно закончится в сентябре. Также дело расследует Датская финансовая инспекция. Она уже постановила, чтобы Danske Bank на всякий случай держал наготове 800 млн долларов.