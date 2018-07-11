11.07.2018, 19:46

Замешанный в отмывании денег в Эстонии Danske Bank может получить огромный штраф. Банк просит от общественности терпения

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rus.delfi.ee
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Danske Bank
Danske BankFoto: Chris Helgren, REUTERS

Аналитики считают, что в связи с обвинениями в отмывании денег Danske Bank может получить огромный штраф — от 300 миллионов до 4 миллиардов евро, пишет Bloomberg.

Последнее время набирает обороты скандал вокруг афер с отмыванием денег в Danske Bank, который оказался одним из крупнейших центров отмывания денег в Европе. Теперь же банк ждет штраф, сумма которого может составить от 300 миллионов до 4 миллиардов евро, но аналитики считают, что в среднем банк оштрафуют на 600 млн.

По их словам, сумму штрафа зависит от того, поступят ли обвинения из США. Однако, так как банк не имеет там лицензии, то поступление обвинений маловероятно.

Двое из пяти аналитиков и вовсе считают, что банку удастся избежать штрафа. Несмотря на это, банк и так уже понес свокго рода наказание — цена акций упала настолько, что инвесторы оценивают общий ущерб в 6 миллиардов долларов.

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Danske Bank сообщил, что вначале дождется результатов внутреннего расследования, которое должно закончится в сентябре. Также дело расследует Датская финансовая инспекция. Она уже постановила, чтобы Danske Bank на всякий случай держал наготове 800 млн долларов.

Исполнительный директор Danske Bank Томас Борген принес извинения общественности, но ни в Дании, ни в Эстонии банку пока не было назначено наказание. Датская общественность требует, чтобы Борген ушел с поста.

Деньги отмывали чиновники из Азербайджана и приближенные Путина

Bloomberg пишет, что через эстонский филиал банка в период с 2007 по 2015 год прошли 8 млрд долларов из Азербайджана, России и Молдавии.

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В 2013 году крупнейший банк Дании Danske закрыл счета 20 российских клиентов после того как выяснилось, что через эстонское подразделение банка происходило незаконное перемещение средств, пишет Guardian. Согласно рапорту осведомителя, через данные счета происходило движение средств ФСБ и семьи Владимира Путина.

Также банк помогал перенаправлять в Россию средства криминального происхождения, нарушая тем самым как международные регуляции о предотвращении отмывания денег, так и провозглашенные в отношении России международные санкции. За это он уже получил штраф в 1,7 млн евро.

Ранее высокопоставленные чиновники Азербайджана использовали счета в эстонском банке Danske Bank, чтобы заплатить за поддержку влиятельным европейцам, покупать автомобили класса люкс и заниматься предполагаемым отмыванием денег.

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