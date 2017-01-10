Для всех регионов Nord Pool, в том числе для Эстонии, дешевую энергию приносят гидростанции Норвегии и Швеции. Норвегия производит посредством гидроэлектростанций 95%, Швеция 40-45% электричества. Экспортные объемы обеих стран в 2015 году в четыре раза превысили суммарное потребление в Эстонии (8,1 кВт⋅ч) Eesti Päevaleht.

В конце прошлого года, когда холода пришли раньше обычного — в октябре, а сильных осенних ливней Северные страны так и не дождались, уровень резервуаров норвежских и шведских гидростанций существенно опустился. К концу года было заполнено в среднем чуть более 60%. Медианное значение за последние два десятка лет составляло около 70%, высокий уровень — около 80%.

По словам руководителя Imatra Elekter Свена Питкве, колебание цен на электроэнергию внутри года зависят во многом от его начала, в частности от того, на сколько холодной выдалась зима и превысит заполнение гидрорезервов медианный уровень или нет. Поскольку сейчас уровень низкий, а погода холодная, то надеяться на лучшее не приходится.

Питкве отметил, что на более высокую среднюю стоимость электроэнергии в 2016 году на самом деле повлияли единичные расходы: неожиданно холодный январь, повлекший за собой большое потребление, прошедший под знаком дефицита гидроэнергии и ремонтных работ июнь, а также выдавшиеся холоднее обычного октябрь и ноябрь.

”Если исключить это, то в остальные месяцы цены были для потребителя очень хорошими, а местами таким же, как в 2012 году на днях закрытого рынка”, — сказал он.

Наряду с заполненностью резервуаров для низкой стоимости электроэнергии в Эстонии необходимо выполнить еще два условия: финское производство не должно находится в большом дефиците (к примеру, ремонт одного из реакторов), а также соединяющие Эстонию и Финляндию кабели Estlink 1 и Estlink 2 должны исправно работать.

”В нашем регионе большой влияние оказывает исправность Estlink”, — подчеркнул Питкве.

Также Питкве отметил, что на стоимость электричества влияет и стоимость каменного угля, которая показывает тенденцию к увеличению.

”По оценке Alexela, уровень цен на электричество в 2017 году оставался примерно на уровне 2016 года, — сказал Лаане. — Но не будет сюрпризом, если он немного возрастет. Энергетические рынки все же довольно нервные, и колебаний много”.

По словам Лаане, прогноз на 2018 год предрекает более низкую стоимость электроэнергии, чем в 2015 году. ”Потому потребителю следовало бы задуматься о том, чтобы зафиксировать цену на данный период”, — сказал он.