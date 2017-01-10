В конце прошлого года, когда холода пришли раньше обычного — в октябре, а сильных осенних ливней Северные страны так и не дождались, уровень резервуаров норвежских и шведских гидростанций существенно опустился. К концу года было заполнено в среднем чуть более 60%. Медианное значение за последние два десятка лет составляло около 70%, высокий уровень — около 80%.
По словам руководителя Imatra Elekter Свена Питкве, колебание цен на электроэнергию внутри года зависят во многом от его начала, в частности от того, на сколько холодной выдалась зима и превысит заполнение гидрорезервов медианный уровень или нет. Поскольку сейчас уровень низкий, а погода холодная, то надеяться на лучшее не приходится.
Питкве отметил, что на более высокую среднюю стоимость электроэнергии в 2016 году на самом деле повлияли единичные расходы: неожиданно холодный январь, повлекший за собой большое потребление, прошедший под знаком дефицита гидроэнергии и ремонтных работ июнь, а также выдавшиеся холоднее обычного октябрь и ноябрь.
”Если исключить это, то в остальные месяцы цены были для потребителя очень хорошими, а местами таким же, как в 2012 году на днях закрытого рынка”, — сказал он.
Наряду с заполненностью резервуаров для низкой стоимости электроэнергии в Эстонии необходимо выполнить еще два условия: финское производство не должно находится в большом дефиците (к примеру, ремонт одного из реакторов), а также соединяющие Эстонию и Финляндию кабели Estlink 1 и Estlink 2 должны исправно работать.
”В нашем регионе большой влияние оказывает исправность Estlink”, — подчеркнул Питкве.
Также Питкве отметил, что на стоимость электричества влияет и стоимость каменного угля, которая показывает тенденцию к увеличению.
”По оценке Alexela, уровень цен на электричество в 2017 году оставался примерно на уровне 2016 года, — сказал Лаане. — Но не будет сюрпризом, если он немного возрастет. Энергетические рынки все же довольно нервные, и колебаний много”.
По словам Лаане, прогноз на 2018 год предрекает более низкую стоимость электроэнергии, чем в 2015 году. ”Потому потребителю следовало бы задуматься о том, чтобы зафиксировать цену на данный период”, — сказал он.