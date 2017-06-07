Замечено: по Таллинну разъезжала удивительная машина

Недавно по столичным улицам разъезжала огромная фура с ярким дизайном. Позднее ее видели припаркованной у Saku Suurhall. Дети сразу узнали в ней Мака – грузовую машину МакКуина из мультфильма «Тачки».

Это событие оказалось частью образовательного проекта «Show Car», организованного вышедшей недавно на эстонский рынок крупнейшей в странах Центральной и Восточной Европы фирмы по продаже автомобильных запчастей Inter Cars, для демонстрации различных запчастей и рабочих инструментов. В рамках данного проекта партнеры эстонского филиала Inter Cars получили новые знания, которые помогут им оказывать местным автомобилистам более современные и качественные услуги.

В образовательных мероприятиях «Show Car» участвуют представители глобальных производителей автомобильных запчастей, специализирующиеся на проведении технических семинаров и обучений. Они привозят много образцов своей продукции для того, чтобы участники мероприятий получили не только теоретические знания, но и практические навыки.

«Распакованная» на автостоянке фура превращается в 40-местный конференц-зал с современной видео-аудиоаппаратурой и светодиодными лампами. Там же размещена большая выставка инструментов, где каждый участник может опробовать их в работе.

Inter Cars имеет свыше 200 представительств в Польше и почти столько же суммарно в остальных странах Европы, в том числе 16 в Литве и 10 в Латвии. Первое эстонское представительство этой крупной компании открылось в Таллинне. В течение 2017 года появятся торговые представительства Inter Cars в Тарту, Пярну и Ида-Вируском уезде. Ассортимент Inter Cars насчитывает более полутора миллионов изделий – от обивочных гвоздей до оборудования автомастерских.