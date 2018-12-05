Замах на рубль, удар на копейку: что на самом деле означает реформа еврозоны

Во вторник, 4 декабря, после восемнадцатичасовых переговоров министры финансов стран Евросоюза согласовали план реформирования еврозоны. Его обсуждение в очередной раз раскололо альянс на два лагеря — тех, кто желает ужесточить контроль над финансами стран с общей валютой, и тех, кто хотел бы оставить все, как есть.
На встрече присутствовали министры финансов всех стран ЕС, за исключением Великобритании. Итогом длительных переговоров стала публикация коммюнике, в котором рассказывается о будущих шагах по укреплению еврозоны и Банковского союза. В частности, министры финансов ЕС договорились о развитии механизма безопасности для оказавшихся в кризисном состоянии банков и об основных пунктах реформы Европейского стабилизационного механизма.
Сложнее оказалось договориться о франко-германском проекте создания отдельного бюджета зоны евро. Его появление будет означать усиления контроля над национальными расходами 19 стран еврозоны и ограничения на предоставление помощи обанкротившимся странам. На последнем особенно настаивает Берлин, которому пришлось взять на себя большую часть нагрузки при спасении от дефолта Греции. План еврозоны будет связан с семилетним финансовым планом всего ЕС и его основными задачами (упор на инновации, исследования, человеческий капитал).
Сопротивление идее бюджета еврозоны оказали страны Южной Европы, которые уже сейчас конфликтуют с Брюсселем из-за неспособности вписать свои национальные бюджеты в строгие нормативы, а также Нидерланды. В финальную редакцию утвержденного вчера коллективного заявления идея бюджета для еврозоны все-таки попала (он должен появиться к 2021 году), но вот предложение президента Франции Эммануэля Макрона учредить отдельный пост министра финансов для еврозоны (в том числе как символ усиления евроинтеграции) пока повисло в воздухе.
Не удалось европейским министрам финансов вчера договориться и по вопросу налогообложения крупных международных компаний, ведущих бизнес в Интернете. Сейчас в разных странах ЕС действуют различные правила сборов налогов в сфере э-коммерции. Это позволяет интернет-гигантам мигрировать по территории ЕС в поисках лучшего режима налогообложения, из-за чего искажается конкуренция, а национальные бюджеты теряют доходы. Предполагалось, что министры договорятся о новом едином налоге на цифровые услуги. Но этого не произошло. Против единого сбора выступили Ирландия и ряд скандинавских стран.
Решения, принятые на вчерашней встрече министров, еще должны быть утверждены главами правительств на Саммите ЕС. Он пройдет в Брюсселе 13-14 декабря.