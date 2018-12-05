Замах на рубль, удар на копейку: что на самом деле означает реформа еврозоны

Сопротивление идее бюджета еврозоны оказали страны Южной Европы, которые уже сейчас конфликтуют с Брюсселем из-за неспособности вписать свои национальные бюджеты в строгие нормативы, а также Нидерланды. В финальную редакцию утвержденного вчера коллективного заявления идея бюджета для еврозоны все-таки попала (он должен появиться к 2021 году), но вот предложение президента Франции Эммануэля Макрона учредить отдельный пост министра финансов для еврозоны (в том числе как символ усиления евроинтеграции) пока повисло в воздухе.

Не удалось европейским министрам финансов вчера договориться и по вопросу налогообложения крупных международных компаний, ведущих бизнес в Интернете. Сейчас в разных странах ЕС действуют различные правила сборов налогов в сфере э-коммерции. Это позволяет интернет-гигантам мигрировать по территории ЕС в поисках лучшего режима налогообложения, из-за чего искажается конкуренция, а национальные бюджеты теряют доходы. Предполагалось, что министры договорятся о новом едином налоге на цифровые услуги. Но этого не произошло. Против единого сбора выступили Ирландия и ряд скандинавских стран.

Решения, принятые на вчерашней встрече министров, еще должны быть утверждены главами правительств на Саммите ЕС. Он пройдет в Брюсселе 13-14 декабря.