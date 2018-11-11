Заложен краеугольный камень Центра контрабандного спирта Tulivee, который включает в себя музей, уличную сцену и наблюдательную башню. Цель музея – рассказать об истории контрабандной перевозки спирта в годы действия сухого закона в Финляндии. Музей построит Mapri Ehitus, сказано в пресс-релизе.
На самой границе Ляэне- и Ида-Вирумаа в устье реки Пуртсе в деревне Лиймала заложен краеугольный камень Центра контрабандного спирта Tulivee, в котором хотят собрать и сохранить воспоминания о контрабандной перевозке спирта в Финляндию в 1919-1932 годах. В центре будет располагаться здание музея с возможностями для размещения, уличная сцена и 15-метровая наблюдательная башня. В здании можно будет проводить семинары и прочие мероприятия, размещать людей, а в летнее время проводить уличные концерты. Здания, которые будут построены в мае 2019 году по заказу фирмы Trogar, построит Mapri Ehitus, проектировщиком является АО Resand. Там же находится и порт Пуртсе, который в 2015 году был назван малым портом года, и ресторан Tulivee, который имеет оценку ресторанного гида White guide.
Ханнес Притс, руководитель центра Tulivee: ”Мы с братом являемся потомками перевозчиков контрабандного спирта из этой же самой деревни и хотели бы познакомить людей с этим особым периодом в новейшей истории Эстонии. Мы собрали большое количество различных исторических материалов и использовавшихся для перевозки спирта вещей, среди которых фляги, канистры, закрепляемые на теле сосуды для спирта. В вопросах сбора исторического материала мы сотрудничаем с расположенным в Виймси Музеем под открытым небом”.
Ханнес Притс подчеркивает, что он и его брат, капитан порта Пуртсе Хейго Притс, все всегда хотят делать не так как другие. Так, например, каждый гостиничный номер будет рассказывать историю какого-либо бывшего эстонского спиртового короля. ”Люди из Ида-Вирумаа сами делают здесь интересные вещи, никто же другой ничего особенно не делает”,- отметил Притс.
Маргус Вяэрси, менеджер по продажам Mapri Ehitus: ”Для нас центр контрабандного спирта Tulivee стал особенным из-за того, что мы смогли расширить свою географию в направлении Ида-Вирумаа. С архитектурной точки зрения здания очень красивые и вписываются в окружающую среду, как во внешней, так и во внутренней отделке используется много как обычной, так и клееной древесины. По сравнению с производственными и промышленными объектами строительство подобного центра дает больше пищи для души. Верю, что с этим зданием мы примем участие в конкурсе на лучшее деревянное строение года”. Главное здание прибрежного ресторана Tulivee было отмечено на конкурсе деревянных строений 2017 года.
Поддержка строительства музея Фондом регионального развития Европейского союза составила около 466 000 евро. Полная стоимость всего центра составляет 1,2 миллиона евро, вместе же с портом и рестораном — 2 миллиона евро.
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Сферами деятельности Mapri Ehitus OÜ является генеральный подряд и управление проектами в строительстве, сельскохозяйственное строительство и осуществление бетонных работ. Объем строительных работ Mapri Ehitus в 2017 году составил 63,5 миллиона евро, на предприятии работает около 100 человек. В нынешнем году Mapri Ehitus работает на многих строительных объектах по всей Эстонии: второе высотное здание в квартале WoHo и офисное здание по адресу Металли, 5 в Таллинне, музей контрабандного спирта и концертный центр Tulivee, ремонтный ангар Milrem в Тапа, многоквартирные дома в Пярну и Тарту.