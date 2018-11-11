Заложен краеугольный камень Центра контрабандного спирта Tulivee

Ханнес Притс, руководитель центра Tulivee: ”Мы с братом являемся потомками перевозчиков контрабандного спирта из этой же самой деревни и хотели бы познакомить людей с этим особым периодом в новейшей истории Эстонии. Мы собрали большое количество различных исторических материалов и использовавшихся для перевозки спирта вещей, среди которых фляги, канистры, закрепляемые на теле сосуды для спирта. В вопросах сбора исторического материала мы сотрудничаем с расположенным в Виймси Музеем под открытым небом”.

Ханнес Притс подчеркивает, что он и его брат, капитан порта Пуртсе Хейго Притс, все всегда хотят делать не так как другие. Так, например, каждый гостиничный номер будет рассказывать историю какого-либо бывшего эстонского спиртового короля. ”Люди из Ида-Вирумаа сами делают здесь интересные вещи, никто же другой ничего особенно не делает”,- отметил Притс.

Маргус Вяэрси, менеджер по продажам Mapri Ehitus: ”Для нас центр контрабандного спирта Tulivee стал особенным из-за того, что мы смогли расширить свою географию в направлении Ида-Вирумаа. С архитектурной точки зрения здания очень красивые и вписываются в окружающую среду, как во внешней, так и во внутренней отделке используется много как обычной, так и клееной древесины. По сравнению с производственными и промышленными объектами строительство подобного центра дает больше пищи для души. Верю, что с этим зданием мы примем участие в конкурсе на лучшее деревянное строение года”. Главное здание прибрежного ресторана Tulivee было отмечено на конкурсе деревянных строений 2017 года.

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Поддержка строительства музея Фондом регионального развития Европейского союза составила около 466 000 евро. Полная стоимость всего центра составляет 1,2 миллиона евро, вместе же с портом и рестораном — 2 миллиона евро.

Сферами деятельности Mapri Ehitus OÜ является генеральный подряд и управление проектами в строительстве, сельскохозяйственное строительство и осуществление бетонных работ. Объем строительных работ Mapri Ehitus в 2017 году составил 63,5 миллиона евро, на предприятии работает около 100 человек. В нынешнем году Mapri Ehitus работает на многих строительных объектах по всей Эстонии: второе высотное здание в квартале WoHo и офисное здание по адресу Металли, 5 в Таллинне, музей контрабандного спирта и концертный центр Tulivee, ремонтный ангар Milrem в Тапа, многоквартирные дома в Пярну и Тарту.