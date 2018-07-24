Закрытый из-за вспышки сальмонеллеза ресторан NOA снова открывается для посетителей

Закрытый в прошлую среду из-за подозрения на сальмонеллез ресторан NOA возобновил работу с 24 июля.

Руководство ресторана получило разрешение открыть ресторан еще 19 июля, но решило в качество дополнительной меры предосторожности не торопиться с открытием, чтобы полностью убедиться в обеспечении безопасности, говорится в распространенном во вторник сообщении NOA.

"В настоящее время мы убедились в безопасности, а опасность заражения ликвидирована", — отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Симмо Саар ранее сказал, что условием открытия ресторана является предотвращение дальнейшего распространения инфекции. В том числе, работники ресторана должны были пройти дополнительную проверку здоровья и при возвращении на работу их анализы на сальмонеллез должны были быть отрицательными. "Мы дали разрешение на открытие ресторана в случае, если у NOA достаточное количество сотрудников с отрицательным анализом", — сказал Саар.