24.07.2018, 20:30

Закрытый из-за вспышки сальмонеллеза ресторан NOA снова открывается для посетителей

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rus.delfi.ee
EST
Restoran Noa
Restoran NoaFoto: Priit Simson

Закрытый в прошлую среду из-за подозрения на сальмонеллез ресторан NOA возобновил работу с 24 июля.

Руководство ресторана получило разрешение открыть ресторан еще 19 июля, но решило в качество дополнительной меры предосторожности не торопиться с открытием, чтобы полностью убедиться в обеспечении безопасности, говорится в распространенном во вторник сообщении NOA.

"В настоящее время мы убедились в безопасности, а опасность заражения ликвидирована", — отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Симмо Саар ранее сказал, что условием открытия ресторана является предотвращение дальнейшего распространения инфекции. В том числе, работники ресторана должны были пройти дополнительную проверку здоровья и при возвращении на работу их анализы на сальмонеллез должны были быть отрицательными. "Мы дали разрешение на открытие ресторана в случае, если у NOA достаточное количество сотрудников с отрицательным анализом", — сказал Саар.

Число отравившихся после ужина в ресторане Noa выросло до 33 человек
Представитель Ветеринарно-пищевого департамента Элен Курвитс добавила, что установлено, какая еда стала причиной заболевания посетителей ресторана, владелец которого сделал все, чтобы избежать повторения произошедшего. "С большой вероятностью, это была передающаяся через еду инфекция", — сказала Курвитс.

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