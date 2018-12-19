Закрытие MyСhef: при чем здесь украинский олигарх и литовский миллионер

Исчезновение с рынка фирмы по доставке готовой еды Mychef стало для конкурентов неожиданностью, хотя признаки можно было заметить и раньше.
”Информация о том, как тот или иной участник рынка платит налоги, находится в открытом доступе. О том, что у них уже долгое время проблемы, мы знали, но немного неожиданным стало то, что они закрылись столько поспешно”, — сказал исполнительный директор Telli Toit Прийт Пярли.
”Уход одного участника рынка ясно показывает, что это сложная сфера. Думаю, Mychef до последнего прилагала все усилия, чтобы остаться на рынке”.
По словам Пярла, уже с прошлой пятницы (Mychef прекратил деятельность в четверг) у Tellitoit.ee наблюдается значительный рост заказов в Таллинне, в связи с чем они планируют увеличить количество курьеров.
По словам исполнительного директора Wolt в Прибалтике Лийз Ристал, для нее стало неожиданностью, когда в ноябре с латвийского рынка ушла дочерняя фирма Mychef Foodout group. ”На прошлой неделе решение концерна расширилось на Эстонию. Мне очень жаль все рестораны и всех курьеров, которые пострадали из-за этого решения”, — сказала она.
Директор по развитию Mychef.ee Михаил Каплин сказал, что не может комментировать данную тему, поскольку не является членом правления.
Один из клиентов Mychef Гари Лямин, владелец Moxie Pop-Up Cafe в Кадриорге, ранее сообщил Delfi, что предприятие так и не выплатило значительные суммы денег. "Я являюсь владельцем Moxie Pop-Up Cafe в Кадриорге, которое сотрудничало с MyChef и делало большие заказы для многих корпоративных клиентов, которые так полюбили нашу продукцию, что делали заказы по несколько раз в месяц на весь свой офис. Как вы понимаете суммы немаленькие, которые просто за все время сотрудничества не были выплачены", — сказал он.
Ссора между литовцами и украинцами?
Foodout group принадлежит литовской фирме Goldfish Fund, владельцем котрой является миллионер литовец Тадас Каросас. Он также связан с несколькими фирмами в Прибалтике. Например, ранее Каросас являлся одним из владельцев Pigu, материнской фирмы интернет-магазина Kaup24.
В 2017 году литовские СМИ писали о планах Foodout group по расширению в Иран и на Украину. Согласно сайту фирмы, деятельность ведется во всех странах Балтии, а также на Украине и в Белоруссии. При этом в качестве главы эстонского подразделения указывается Танель Адер, который покинул Mychef в первой половине 2018 года.
В 2017 году Chernovetskyi Investment Group, принадлежащая бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому, инвестировала в Foodout grup миллион евро. В начале октября Россия ввела санкции в отношении ряда украинцев, среди которых оказался и Черновецкий со своим сыном Степаном, и их находящееся в России имущество было заморожено.
В начале декабря delfi.lt писал, что Foodout.lt прекратила деятельность не из-за финансовых проблем, а из-за разногласий между украинцами и литовцами. По данным одного источника, украинцам не нравилось, как работает Тадос Каросас. По данным другого — литовцы хотели избавиться от украинцев.