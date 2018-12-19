Закрытие MyСhef: при чем здесь украинский олигарх и литовский миллионер

”Информация о том, как тот или иной участник рынка платит налоги, находится в открытом доступе. О том, что у них уже долгое время проблемы, мы знали, но немного неожиданным стало то, что они закрылись столько поспешно”, — сказал исполнительный директор Telli Toit Прийт Пярли.

”Уход одного участника рынка ясно показывает, что это сложная сфера. Думаю, Mychef до последнего прилагала все усилия, чтобы остаться на рынке”.

По словам Пярла, уже с прошлой пятницы (Mychef прекратил деятельность в четверг) у Tellitoit.ee наблюдается значительный рост заказов в Таллинне, в связи с чем они планируют увеличить количество курьеров.

По словам исполнительного директора Wolt в Прибалтике Лийз Ристал, для нее стало неожиданностью, когда в ноябре с латвийского рынка ушла дочерняя фирма Mychef Foodout group. ”На прошлой неделе решение концерна расширилось на Эстонию. Мне очень жаль все рестораны и всех курьеров, которые пострадали из-за этого решения”, — сказала она.

Директор по развитию Mychef.ee Михаил Каплин сказал, что не может комментировать данную тему, поскольку не является членом правления.