Законопроект сделает условия получения учебного кредита более гибкими и выгодными для студентов

Глава отдела высшего образования министерства Маргус Хайдак отметил, что система учебных кредитов, сформированная еще в девяностые годы, устарела, и число студентов, берущих кредит, последние десять лет постоянно сокращалось. ”Изменения в закон вносятся не с целью увеличить число тех, кто берет учебный кредит, а для того, чтобы создать более выгодные условия для студентов, особенно для тех, кто находится в худшем финансовом положении. Больше не будет зафиксированной процентной ставки, можно будет получить отсрочку начала выплаты кредита, и вместо двух поручителей будет требоваться только один”, — сказал Хайдак.

Процентная ставка по учебному кредиту с начала 1990-х годов всегда фиксировалась законом — двенадцатимесячный Euribor плюс 2% в год, но не менее, чем 5% в год. Во времена эстонской кроны пятипроцентная ставка по кредиту была выгодна для берущих кредит, однако условия, предусмотренные законом, не учитывали улучшение кредитного рейтинга государства. Согласно законопроекту, процентная ставка по учебному кредиту, гарантированная государством, будет определяться в виде договоренности между выдающим кредит учреждением и получателем, однако она не может превышать двенадцатимесячный Euribor плюс 3% в год.

В законопроекте также описаны возможности, на основании которых в качестве исключения начало выплат по кредиту можно отсрочить до 18 месяцев. Одной из причин может стать состояние здоровья получателя кредита, которое не позволило ему в течение года устроиться на работу. Другой причиной может быть неожиданное ухудшение финансового положения получателя.