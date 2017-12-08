Законопроект по ограничениям на продажу и рекламу алкоголя отправлен на на второе чтение

Комиссия Рийгикогу по экономике обсудила проект закона о внесении изменений в Закон об алкогольной продукции и в Закон о рекламе, цель которого — защитить здоровье населения и снизить социальный и экономический вред, который наносит употребление алкоголя, а также вред здоровью. Закон также призван создать благоприятную среду для роста и развития детей и молодежи.

”После консультаций с предпринимательскими организациями комиссия по экономике внесла в проект закона несколько поправок, которые смягчают и уточняют ограничения на продажу и рекламу алкоголя”, — сказал председатель комиссии Свен Сестер. Он отметил, что законопроект осуществит одобренные в 2014 году меры зеленой книги алкогольной политики.

Участники заседания отметили, что алкогольные напитки должны быть расположены в магазине отдельно от других товаров, чтобы они не были на виду у посетителей. Согласно поправке, алкогольная продукция не должна быть заметна из других частей зала или из-за пределов точки продажи, за исключением случаев, когда выполнение этих требований неосуществимо на практике из-за размеров торгового зала. Цель — снизить видимость алкоголя и создать для несовершеннолетних и зависимых возможность покупать основные продукты так, чтобы они не должны были видеть алкогольные напитки.

В законопроект была внесена поправка, согласно которой местные самоуправления получат право регулировать ночные часы продажи алкоголя для употребления на месте. Местные самоуправления смогут регулировать это либо на всей территории местного самоуправления, либо в конкретной его части.

Участники заседания также отметили, что закон о рекламе планируется изменить так, чтобы в рекламах алкогольных напитков можно было предоставлять только нейтральную информацию об основных качествах продукта. Эта информация должна касаться продукта. Цель изменения — уменьшить влияние рекламы алкогольных напитков на формирование общественных ценностей и социальных норм, особенно среди несовершеннолетних.

В заседании участвовала советник отдела по делам здоровья населения Министерства социальных дел Трийну Тяхт.

Комиссия решила направить проект закона о внесении изменений в Закон об алкогольной продукции и в Закон о рекламе (381 SE) пленарному заседанию Рийгикогу на второе чтение, которое состоится 12 декабря. Законопроект планируется принять 20 декабря.