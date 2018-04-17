17.04.2018, 14:00

Законопроект о пенсионной реформе направлен на первое чтение


rus.delfi.ee
EST
Riigikogu 13.11.2017
Foto: Madis Veltman

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по социальным делам обсудила инициированный правительством законопроект, который увязывает пенсионный возраст с ожидаемой продолжительностью жизни, делает выход на пенсию более гибким и снижает зависимость пенсии от размера зарплаты.

Председатель комиссии Хельмен Кютт сказала, что существующая пенсионная система больше не функциональна — ее дальнейшее использование будет означать, что в будущем многие будут получать очень низкие пенсии.

”Для того, чтобы избежать риска оказаться за чертой бедности для будущих пенсионеров, необходимо изменить систему”, — сказала Кютт. По ее словам, прошедшее сегодня обсуждение — лишь начало. Она добавила, что речь идет о масштабной реформе и принципиальных изменениях существующей системы. Поэтому комиссия при обсуждении вопроса планирует привлечь и различные заинтересованные группы.

По словам члена комиссии Марис Лаури, в общем и целом можно согласиться с введением более гибкого выхода на пенсию, но при этом необходимо рассмотреть все детали.

”Нельзя согласиться с тем, что пенсия первой пенсионной ступени будет зависеть исключительно от количества проработанных лет”, — сказала Лаури. По ее словам, утверждение, что благодаря второй ступени размер пенсии зависит от доходов, не соответствует действительности.

”Мы знаем, что у многих нет второй ступени, — сказала Лаури. — Более того, они не могут к ней присоединиться. Для части населения даже присоединение к этой пенсионной ступени не поможет повысить пенсию, потому что размер накопительной пенсии во многом зависит от того, сколько и как долго удается копить. Для тех, кто зарабатывает больше среднего, это может быть выгодно, но не для тех, кто получает низкую зарплату”.

На заседании было отмечено, что в планах — вновь позволить лицам, рожденным в 1970–1982 гг., присоединяться ко второй пенсионной ступени. Запланированные в законопроекте изменения в первую очередь коснутся тех, кто родился не ранее 1962 г. и достигнет пенсионного возраста после 2026 г.

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Согласно законопроекту, с 2027 года изменение пенсионного возраста будет зависеть от средней ожидаемой продолжительности жизни людей в возрасте от 65 лет. С 2021 года на пенсию можно будет выйти в зависимости от стажа (не ранее, чем за пять лет до наступления пенсионного возраста). Выход на пенсию также можно бессрочно откладывать.

Законопроект внесет изменения в пенсионную формулу. В 2021–2036 гг. вместо страховой части, зависящей от размера зарплаты, будет введена общая часть, которая будет состоять из двух равных частей: страховой части, зависящей от размера зарплаты, и части, основанной на стаже. С 2037 года размер пенсии первой ступени будет зависеть исключительно от трудового стажа.

Законопроект комиссии представила министр социальной защиты Кайа Ива. В заседании также приняли участие руководитель пенсионной политики Министерства социальных дел Агне Неттан-Сепп, главный специалист отдела социального страхования Лийдия Соонтак и главный специалист отдела страховой политики Министерства финансов Тыну Лиллелайд.

Комиссия решила направить проект закона о внесении изменений в Закон о государственном пенсионном страховании и, в связи с этим, в другие законы (613 SE), пленарному заседанию Рийгикогу на первое чтение, которое состоится 2 мая.

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