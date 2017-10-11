Законопроект о дополнительном финансировании здравоохранения прошел первое чтение

Сегодня в Рийгикогу прошел первое чтение законопроект, который позволит расширить доходную базу Больничной кассы, чтобы обеспечить устойчивость финансирования сферы здравоохранения. В результате изменений в течение ближайших пяти лет в сферу здравоохранения планируется выделить дополнительно свыше 300 миллионов евро, из них 34 миллиона – уже в 2018 году, сообщает Министерство социальных дел.

”Это революционное изменение с точки зрения финансирования здравоохранения, которое увеличит вклад государство в здравоохранение и обеспечит стабильность финансирования медицинского страхования. Это долгожданные изменения”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский в Рийгикогу на прошедшем сегодня первом чтении поправок к финансированию здравоохранения. ”Я взял за один из своих приоритетов обеспечение устойчивости финансирования здравоохранения и повышение доступности здравоохранения. Я рад, что мы также нашли необходимые дополнительные средства для реформы здравоохранения”.

Ряд анализов показал, что существующая полная зависимость бюджета Больничной кассы от социального налога не устойчива, учитывая стареющее население Эстонии и зависимость поступлений социального налога от изменений в экономической среде.

”При этом, на протяжении последнего десятилетия не было внесено изменений в финансирование здравоохранения, чем обусловлено и знакомое каждому пациенту увеличение очередей”, — сказал Осиновский. Снижение доступности врачебной помощи было продиктовано ограниченным бюджетом Больничной кассы, который не позволял лечить пациентов в необходимом объеме.

”Стабильный дефицит бюджета Больничной кассы начиная с 2013 г. — признак того, что для обеспечения долгосрочной устойчивости системы необходимо изменить принципы финансирования медицинского страхования и сократить зависимость доходной базы Больничной кассы лишь от поступления налогов, опирающихся на трудовую занятость”, — сказал Осиновский.

Для обеспечения устойчивости финансирования здравоохранения законопроект предусматривает, что государство будет вносить в бюджет Больничной кассы дополнительные средства за неработающих пенсионеров и к 2022 г. финансирование Больничной кассы постепенно вырастет до 13% от пенсии пенсионеров по старости. В результате изменений в течение пяти лет в бюджет Больничной кассы планируется выделить дополнительно свыше 300 миллионов евро.

”В долгосрочной перспективе это значит, что доходная база Больничной кассы будет соответствовать растущим расходам стареющего населения и основания для появления доходной базы определены”, — сказал министр Осиновский. ”Дополнительные средства дадут возможность сократить очереди на лечение, повысить доступность услуг здравоохранения, стабильность и качество лечения”.

Также законопроект предусматривает, что в рамках расширения доходной базы Больничной кассы часть финансируемых из государственного бюджета услуг будет передана Больничной кассе, чтобы сократить раздробленность финансирования и таким образом повысить эффективность системы здравоохранения.

”Ожидаемый средний возраст растет и современная наука может предлагать новые и более эффективные методы лечения. Сегодня значительно выше вероятность того, что люди будут жить дольше и качественнее, чем прежде, но лишь в том случае, если система здравоохранения способна быстро адаптироваться к изменившимся нуждам”, –добавил Осиновский.

Законопроект вносит поправки в девять законов. Помимо Закона о Больничной кассе изменятся также законы об административном сотрудничестве, о налогообложении, медицинском страховании и организации услуг здравоохранения. Вступление законопроекта в силу запланировано поэтапно. Начиная с 2018 г. вступит в силу расширение доходной базы Больничной кассы и связанные с этим поправки. Также в 2018-2020 гг. поэтапно вступят в силу положения о передаче Больничной кассе обязанности по финансированию услуг.

Договоренность об обеспечении жителям Эстонии лучшей доступности медицинской помощи и стабильности системы здравоохранения, а также о повышении эффективности работы Больничной кассы и увеличении доходов за счет других источников достигнута в программе действий правительства на 2016–2019 гг.

Поправки к прошедшему в Рийгикогу первое чтение законопроекту об изменении закона о Больничной кассе и других законах принимаются до 25 октября 2017 г.