Закончена реконструкция насосной станции питьевой воды в Сауэ

Tallinna Vesi в сотрудничестве с городской управой Сауэ закончила реконструкцию насосной станции питьевой воды по адресу Туле, 6а. Благодаря этому заметно улучшится городское водоснабжение.

В ходе реконструкции насосной станции питьевой воды по адресу Туле, 6а была проведена замена прежнего водного резервуара на современный. Новый резервуар позволяет обеспечить необходимые запасы воды и очистить питьевую воду от газов, находящихся в подземных водах, для того чтобы они не беспокоили потребителей. Привели в порядок территорию вокруг насосной станции и сделали её безопасной для горожан, сообщает Tallinna Vesi.

По словам директора по производству Tallinna Vesi Александра Тимофеева, установка нового резервуара позволила снова запустить на благо жителей города уже некоторое время бесполезно простоявшую насосную станцию.

”Речь идет о качестве городского водоснабжения и, с точки зрения непрерывности этого процесса, о существенных инвестициях. Благодарим город Сауэ за сотрудничество, мы будем и в дальнейшем вместе стараться развивать водоснабжение в этом районе”, — сказал Тимофеев.

По словам Тимофеева, для обеспечения Сауэ водоснабжением достаточно и только двух насосных станций, однако наличие дополнительной резервной мощности позволит в будущем избежать проблем и обеспечит жителей города дополнительной надежностью.

”Качество питьевой воды в городе Сауэ очень хорошее. Призываю горожан предпочесть в качестве питьевой воды именно воду из крана”, — добавил он.

По словам мэра города Сауэ Харри Паюнд инвестиции важны: ”С точки зрения снабжения питьевой водой города Сауэ и его быстро развивающихся окрестностей, речь идёт об очень важной инвестиции. Также с территории города исчезли отжившие свой век надземные и подземные резервуары, на месте которых теперь появился газон”.

Город Сауэ снабжается питьевой водой из трех насосных станций подземных вод. Помимо насосной станции по адресу Туле, 6а, насосные станции питьевой воды находятся также по адресу Тамметыру, 4с и Сегу, 11.