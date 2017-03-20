20.03.2017, 14:05

Заключил договор с самим собой: Меэлис Пай отозван из совета Tallinna Linnahalli

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rus.delfi.ee
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Meelis Pai
Meelis PaiFoto: Vallo Kruuser

Таллинкая горуправа на сегодняшнем заседании решила освободить Меэлиса Пай от обязанностей председателя совета Tallinna Linnahalli AS.

Как сообщил исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас, причиной послужил заключенный им с самим собой договор о занятии вакантной должности художественного руководителя, причем условия договора с представителем собственника согласованы не были.

Аас сообщил, что поскольку начало реконструкции горхолла — это уже вопрос самого ближайшего будущего, городская управа сочла целесообразным назначить в состав совета двух новых членов. Ими стали вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт и заведующая Таллинским департаментом городского планирования Ану Халлик-Юргенстейн.

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