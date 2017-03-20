Заключил договор с самим собой: Меэлис Пай отозван из совета Tallinna Linnahalli

Таллинкая горуправа на сегодняшнем заседании решила освободить Меэлиса Пай от обязанностей председателя совета Tallinna Linnahalli AS.

Как сообщил исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас, причиной послужил заключенный им с самим собой договор о занятии вакантной должности художественного руководителя, причем условия договора с представителем собственника согласованы не были.

Аас сообщил, что поскольку начало реконструкции горхолла — это уже вопрос самого ближайшего будущего, городская управа сочла целесообразным назначить в состав совета двух новых членов. Ими стали вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт и заведующая Таллинским департаментом городского планирования Ану Халлик-Юргенстейн.