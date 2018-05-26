26.05.2018, 21:15

Заказывающим периодику через Express Post придется указывать точный адрес на почтовом ящике

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rus.delfi.ee
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Иллюстративное фотоFoto: Andres Putting

Занимающаяся доставкой газет и журналов по подписке фирма Express Post меняет условия доставки со ссылкой на положение о защите личных данных, требуя от клиентов указывать точный адрес на своем почтовом ящике, передает rus.err.ee.

Новые правила вступят в силу уже 31 мая, сообщает портал ERR Uudised.

"Для защиты личных данных в будущем мы не будем использовать имена частных лиц при организации доставки периодических изданий. Для доставки почтовых отправлений в дальнейшем требуется наличие точного адреса на заказе и на почтовом ящике заказчика", — говорится в разосланном клиентам сообщении Express Post.

В сообщении отмечается, что клиентам следует обозначить свой почтовый адрес на почтовом ящике не позднее конца текущего месяца.

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