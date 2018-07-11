11.07.2018, 08:40

Заказываете такси через приложение? Рискуете наткнуться на водителя, который провел за рулем 14 часов подряд

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Хелен Ээрланд
Хелен Ээрланд
EST 4
Võib juhtuda, et äpitaksode juhid teenivad lisa uneaja arvel.
Võib juhtuda, et äpitaksode juhid teenivad lisa uneaja arvel.Foto: Andres Putting

Исполнение закона о труде и отдыхе остается в случае с фирмами, предлагающими услуги по таксоизвозу через приложения, на их совести, пишет Eesti Päevaleht.

Обычные фирмы, предоставляющие услуги по перевозке, по закону обязаны следить за тем, чтобы водители не находились за рулем более девяти часов подряд. В случае с приложениями такой контроль отсутствует напрочь, а таксисты в погоне за бонусом стремятся совершить максимальное число поездок.

Обновленная недавно бонусная система Taxify дает водителю, совершившему в день 22 поездки, дополнительно 15 евро. В апреле один из таксистов сказал Ärileht, что на 22 поездки в черте города уходит девять-десять часов, а если клиент желает выехать за его пределы, то и все 12-14.

Как Uber, так и Taxify апеллируют тем, что порядок определения и учета длительности поездки и отдыха водителя моторно-транспортного средств на их фирмы не распространяется. Также не секрет, что многие водители ”такси по приложению” занимаются таксоизвозом в качестве дополнительного заработка на основной работе.

На сложившуюся ситуацию в конце прошлого года обратила внимание и канцлер права Юлле Мадизе, отметив, что установленные самоуправлениями требования по таксоизвозу не распространяются на приложения, хотя суть услуги та же.

Председатель правления Tulika Takso Мати Саар сказал, что точной системы контроля нет и у них. ”По правде сказать, такой системы, что следим за кем-то и выключаем машины, нет и у нас. В то же время у нас работают только опытные таксисты, которые сами в состоянии следить на исполнением закона”, — сказал он. Также, по его словам, к каждой фирменной машине прикреплено два работающих посменно таксиста, что позволяет избежать ситуации, когда один человек слишком долго находиться за рулем. ”Конечно, с какими-то водителями бывали и проблемы по части рабочего времени, но большинство все же относится разумно и нам не приходится вмешиваться в их деятельность”, — отметил Саар.

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Руководитель службы по коммуникации Трудовой инспекции Кристель Абель также признала наличие проблемы и то, что сейчас по сути осуществлять надзор может только работодатель. ”На работающие на приложениях фирмы должны распространяться те же требования, что и на классические фирмы по таксоизвозу, но осуществление над ними контроля может оказаться проблематичным. С новыми трудовыми формами приходят и новые вызовы по части надзора”, — сказала она.

Инспекция имеет право проводить проверки прежде всего в ходе расследования несчастных случаев на производстве. Отдельной статистики по несчастным случаям, связанным с переутомлением таксистов, не ведется. Поскольку фирмы-приложения не заключают с водителями договоров, то не найти их и в регистре работников. ”По сути они работают неофициально, что является вызовом как для инспекции, так и для Налогово-таможенного департамента”. Выходом, по словам Абель, могло бы стать сравнение данных регистра работников с лицензиями, транспортными картами и данными фирм, но это потребовало бы от инспекции слишком много ресурсов.

Глава Uber Eesti Энн Метсар отметил, что хоть на них закон и не распространяется, они также радеют за безопасность водителей и общую безопасность дорожного движения. ”Недавно мы добавили в приложение новую функцию, которая действует и в Таллинне и которая призвана предотвратить переработку со стороны водителей. Приложение не позволяет водителю принять заказ, если он не отдохнул за сутки как минимум шесть часов, а также если находился в сети более 12 часов в сутки”. Метсар также отметил, что большая часть таллиннских водителей Uber предоставляет свои услуги на нерегулярной основе.

Руководитель по коммуникации Taxify Марек Унт тоже отметил, что постановление на них не распространяется: ”Но, безусловно, разумное соотношение времени работы и отдыха важно для всех водителей и особенно для тех, кто предлагает услуги по таксоизвозу. Наша платформа технически позволяет ограничить непрерывное время работы водителя. В некоторых странах это является обязательным требованием. В Эстонии мы пока к ограничению не прибегали, но в то же время мы готовы обсудить с Трудовой инспекцией и другими ведомствами любые вопросы, связанные с безопасностью езды”, — сказал Унт и добавил, что по их данным, нет ни одного случая, чтобы водитель Taxify попал в аварию по причине переутомления.

По данным Департамента полиции и погранохраны, в этом году не было зарегистрировано ни одной аварии с летальным исходом, в которой участвовали бы работающие через приложения водители, хотя точную статистику собрать трудно.

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