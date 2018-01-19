Заказ продуктов из интернет-магазина: мифы и реальность

Хотя заказ продуктов в онлайн-супермаркетах становится среди жителей Эстонии все популярнее и такую возможность предлагает все больше магазинов, для многих онлайн-заказы все еще дело малопонятное. В связи с этим появляются и различные мифы.

Оказывающая курьерскую услугу нескольким продуктовым магазинам компания DPD ежедневно привозит клиентам в Таллинне и его окрестностях сотни килограммов продуктов. Исходя из полученного опыта, мы составили перечень наиболее распространенных мифов в связи с заказом продуктов из магазина.

1) Заказывать продукты онлайн хлопотно — проще самому прийти в магазин

На самом деле заказ продуктов по интернету можно считать более удобным — онлайн-магазины и поставщики прилагают массу усилий с тем, чтобы процесс покупки был как можно более простым и быстрым. Как правило, сначала на сайте онлайн-магазина или в приложении в смартфоне следует указать подходящее время доставки и получения заказа, затем выбрать товар, добавить его в виртуальную корзину, подтвердить заказ и оплатить его. Во многих онлайн-магазинах свои предпочтения можно сохранить, чтобы в дальнейшем процесс заказа был еще быстрее. Особенно удобна услуга доставки на дом, если вы сразу хотите приобрести большое количество продуктов.

2) Покупателя могут ждать неприятные сюрпризы в виде почти испортившихся товаров

Укомплектовывая заказ, в корзину не просто бросают продукты — в магазине тщательно следят за тем, чтобы все было свежее и качественное. Заказы доставляют на место в специальных автомобилях DPD, предназначенных для перевозки продуктов питания, где соблюдается температурный режим, будь то +2 или -18 градусов. Мороженое прибудет к вам в правильном виде, а не растаявшим, что может случиться, если, делая покупки самостоятельно, вы не поторопитесь домой.

3) В онлайн-магазинах маленький выбор

Ассортимент большинства онлайн-магазинов такой же, как в физических магазинах. В интернете можно заказать все нужные продукты питания и товары первой необходимости. Кроме того, ассортимент товаров постоянно пополняется.

4) Заказ будет доставлен в неподходящее для меня время

Заказывая в онлайн-магазине, клиент сам выбирает подходящий двухчасовой интервал получения заказа. Когда курьер DPD заберет продукты в магазине, клиенту будет отправлено SMS-сообщение, где время прибытия курьера (в выбранном временном интервале) будет указано уже с часовой точностью. Например: клиент выбрал временной интервал 12:00-14:00, а сообщение от курьера затем сужает время доставки до 12:30-13:30.

5) Курьер доставит покупки к дому, а дальше их придется тащить самому

Курьер DPD, как правило, доставляет пакеты с покупками до двери квартиры, в т.ч. и в многоэтажных домах. При отсутствии лифта или в случае его неисправности доставка до двери обеспечивается до пятого этажа. К сожалению, доставка товаров в Старом городе затруднена, поскольку на въезд в Старый город действует запрет, а плотный график не позволяет курьерам отправляться в Старый город пешком. Политика доставки других фирм может быть несколько иной.