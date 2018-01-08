Заказ передач Таллинном — значительная часть выручки ПБК в Эстонии

Таллиннская мэрия годами заказывает у ПБК телепередачи на русском языке. Их производство составляет значительную часть оборота ПБК и помогает оставаться каналу на плаву.

Зарегистрированная в Латвии фирма Baltijas Mediju Alianse производит в Прибалтике несколько русскоязычных каналов, издает газеты и является владельцем Первого балтийского канала (ПБК), для которого каждая из прибалтийских стран производит местные новости, а также закупает значительную часть программ в России.

В последние недели разразилась дискуссия вокруг ПБК, основанная, по большей части, на том, что Таллинн годами заказывает у ПБК телепередачи на полмиллиона евро в год. Стоит отметить, что заказы от Таллинна составляют значительную часть оборота дочерней фирмы ВМА Estonia OÜ.

В 2016 году ВМА Estonia получила 453 347 евро з

а производство телепередач. Это — 27% от общего дохода от продаж.

В 2015 году эта сумма была 454 620 евро, то есть 29% соответственно. Именно такую сумму (плюс НСО) потратил Таллинн на закупку передач у ПБК. Очевидно, город Таллинн — единственный клиент, оказывающий услугу производства передач у ПБК.

Последний отчет ПБК за хозяйственный год — за 2016. Тогда у них были убытки в полмиллиона евро. Годом раньше убытки были минимальны, а в 2014 — также практически в полмиллиона.

Стоит также обратить внимание, что значительно большой доход — более 10% от общего дохода от продаж — дают обслуживание бюро и комбинированная услуга секретарей.

На прошлой неделе комментарий ПБК об их экономических показателях получить не удалось.