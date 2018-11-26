26.11.2018, 19:24

Зайцы, игнорщики светофоров и прочие возмутители спокойствия! С нового года платить штрафы станет проще и быстрее

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rus.delfi.ee
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Linnas
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

С января начнет действовать новый тип делопроизводства — ускоренное. Оно обещает быть быстрее и менее бюрократизированным. Данный способ будет применяться в отношении проступков, в которых не было прямой угрозы жизни человека или имуществу.

Зайцы, игнорщики светофоров и прочие возмутители спокойствия! С нового года платить штрафы станет проще и быстрее

С января начнет действовать новый тип делопроизводства — ускоренное. Оно обещает быть быстрее и менее бюрократизированным. Данный способ будет применяться в отношении проступков, в которых не было прямой угрозы жизни человека или имуществу.

Штрафы, выписанные в рамках ускоренного производства, не будут вноситься в Реестр наказаний.

Предпролагается, что ускоренное производство позволит значительно сэкономить время как проштрафившегося, так и делопроизводителя, значительно снизит всю бумажную бюрократию и обеспечит отсутствие разницы в величине штрафа.

Для реализации этой затеи будет разработано специальное программное обеспечение.

В МВД составили список из 20 распространенных нарушений, которые можно будет быстро оформить в рамках ускоренного производства. Например, езда в общественном транспорте без билета, проезд на красный свет, езда непристегнутым, превышение скорости менее чем на 20 км/ч, а также вождение без страховки.

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