21.04.2017, 18:15

Зафиксирован крупнейший в истории Эстонии выигрыш в казино

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rus.delfi.ee
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Kruiisilaev Costa Luminosa
Kruiisilaev Costa LuminosaFoto: Vallo Kruuser

Житель Эстонии выиграл на этой неделе в интернет-казино OlyBet 285 104 евро: это крупнейший в истории казино Эстонии выигрыш в игровом автомате и при этом – один из крупнейших выигрышей в интернет-казино во всем мире.

По заверению пожелавшего остаться неизвестным мужчины, 285 104 евро — это крупнейший денежный выигрыш и в его жизни.

”Насколько нам известно, мы имеем дело с рекордным выигрышем, когда-либо полученным в Эстонии в игровом автомате не только в интернет-казино, но и в обычном казино. Для Olympic Casino это еще и крупнейший в истории одноразовый выигрыш, когда-либо зарегистрированный во всех странах, в которых работает наш концерн. Более крупные в денежном выражении выигрыши ранее приносили только накапливаемые джек-поты”, — пояснил руководитель онлайн-операций Olympic Casino Eesti AS Прийт Паюмаа.

Выигрыш был получен в игре в стиле вестерн Dead or Alive, разработанной NetEnt. По заверению NetEnt, и для них сумма выигрыша стала рекордной в истории компании: ранее в разработанных ими играх во всем мире более крупный выигрыш выпадал всего один раз и составил тогда 360 000 евро. Для игры Dead or Alive эстонский выигрыш стал вообще крупнейшим за всю историю создания.

По подтверждению Паюмаа, выигрыш уже выплачен счастливому победителю.

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