Задержки и отмены рейсов: что происходит с Nordica?

Для государственный авиакомпании Nordica сентябрь выдался нелегким: на фирму обрушился ряд технических проблем, в связи с чем часть рейсов были задержаны или отменены, пишет Eesti Päevaleht.

Так, у одного самолета вышел их строя топливный датчик, у другого — гидравлическая система, у третьего — двигатель, а четвертый налетел на стаю птиц. Запасной самолет у Nordica всего один.

По словам председателя правления Nordica Яана Тамма, один самолет, отправившийся в Брюссель на экстренное обслуживание, стоит там уже несколько недель, что ненормально. Простаивающий на обслуживании самолет был заменен запасным, и больше поля для маневра не осталось. В понедельник мелкие неисправности возникли у еще двух самолетов, в связи с чем пришлось отменить несколько рейсов.

По словам Тамма, причина такой ”цепной реакции” проблем кроется в более плотном графике полетов. ”На одной только брюссельской линии количество мест в сентябре-октябре было временно увеличено вдвое, то есть до 12 000 мест. В сентябре объемы были увеличены и на других линиях, в общей сложности на четверть”, — сказал он и пообещал вынести из случившегося уроки.

Кроме того, оперированием полетов Nordica занимается теперь Regional Jet. Если летом у Nordica на ходу находилось 7-8 самолетов, то сейчас вместе с иностранными субподрядами — 16. Увеличение нагрузки связано и с председательством Эстонии в ЕС.