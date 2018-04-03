Задержанные руководители Tallinna Linnatranspordi AS — кто они?

Сегодня сотрудники Центральной криминальной полиции задержали четырех управляющих Tallinna Linnatranspordi AS. Трех из них подозревают в нарушении требований госзакупок и выборе более предпочтительного варианта, одного — во взяточничестве.

Один из задержанных — член правления Tallinna Linnatranspordi AS Алар Урм, который является также членом правления Tallinn Entertainment OÜ и Adei Invest , ликвидатором Eesti E-tervise AS и присяжным адвокатом бюро Lextal. Adei Invest существует всего три месяца и занимается ”иными видами услуг”. Tallinn Entertainment OÜ существует 11 лет и занимается организацией азартных игр и ставок. В фирме трудится один человек.

В 2005 году Урм покинул Министерство финансов. В 2001 году была выявлена дыра в Фонде дорожного страхования в размере 70 млн евро. В то время Урм являлся председателем совета фонда.

Яанус Винк является членом правления Arvika OÜ, которая занимается арендой сухопутного транспорта (грузовиков, самосвалов и прочего).

Андрес Херкель в прошлом году занимался заменой в столице старых троллейбусов гибридными автобусами.