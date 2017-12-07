07.12.2017, 18:20

Зачем на рынках Таллинна продают мертвых пчел?

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rus.delfi.ee
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Зачем на рынках Таллинна продают мертвых пчел?
Shutterstock

На рынках (и, скорее всего, не только) Таллинна продаются мертвые пчелы. Коробочка подмора стоит три евро, пишет Eesti Ekspress.

По словам пресс-секретаря Ветеринарно-пищевого департамента Мартина Алтрая, для продажи насекомых необходимо спецразрешение. ”О лицензии на продажу мертвых пчел никто не ходатайствовал, — сказал он. — Нельзя приписывать мертвым пчелам лечебные свойства, если ты не можешь доказать их проведенными исследованиями”.

Аптекарь-провизор, а по совместительству пасечник, Астрин Оолберг утверждает, что отмоченные в водке пчелы могут помочь от многих недугов. Их можно применять как вовнутрь, так и наружно.

”Есть пчел не рекомендуется, поскольку каждый умерший организм содержит в разной степени бактерии, которые могут нанести вред человеку. Ветеринарно-пищевой департамент не акцептирует продажу пчел в качестве пищи, но не может запретить продавать их, например, для изготовления мази и наружного применения”, — сказал Алтрая.

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