Зачем на рынках Таллинна продают мертвых пчел?

На рынках (и, скорее всего, не только) Таллинна продаются мертвые пчелы. Коробочка подмора стоит три евро, пишет Eesti Ekspress.

По словам пресс-секретаря Ветеринарно-пищевого департамента Мартина Алтрая, для продажи насекомых необходимо спецразрешение. ”О лицензии на продажу мертвых пчел никто не ходатайствовал, — сказал он. — Нельзя приписывать мертвым пчелам лечебные свойства, если ты не можешь доказать их проведенными исследованиями”.

Аптекарь-провизор, а по совместительству пасечник, Астрин Оолберг утверждает, что отмоченные в водке пчелы могут помочь от многих недугов. Их можно применять как вовнутрь, так и наружно.

”Есть пчел не рекомендуется, поскольку каждый умерший организм содержит в разной степени бактерии, которые могут нанести вред человеку. Ветеринарно-пищевой департамент не акцептирует продажу пчел в качестве пищи, но не может запретить продавать их, например, для изготовления мази и наружного применения”, — сказал Алтрая.