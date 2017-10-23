23.10.2017, 09:22

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернёт?


Элерийн Рейнманн, руководитель сферы страхования жизни
Элерийн Рейнманн, руководитель сферы страхования жизни
Коммерческий текст
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Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернёт?
swedbank

Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться.

Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы. У людей обязательств перед финансовыми учреждениями и близкими больше, чем накоплений и имущества. Это означает, что потеря члена семьи, который приносит основной доход, ставит семью в тяжёлое положение.

Средний житель Эстонии считает, что имущество важнее жизни

Никто из нас не готов к тому, что с нами или с близкими может что-то случиться. Именно поэтому часто люди задумываются о страховании здоровья и жизни лишь после того, как несчастье уже произошло с ними или тяжело заболел близкий человек. Как правило, в таком случае уже бывает поздно.
Интересно, что люди предпочитают страховать в первую очередь имущество и лишь затем – здоровье и жизнь. Многие считают, что не могут себе позволить страхование, поскольку это слишком дорого. На самом же деле средний платёж по договору страхования жизни сравним с ежемесячным платежом дорожного страхования.

Неужели Ваш автомобиль или жильё важнее, чем Ваша жизнь? Это тот вопрос, который мог бы задать себе каждый владелец жилья или автомобиля. Особенно в том случае, если он зарабатывает на питание для семьи, заботится о расходах, связанных с воспитанием детей или выплачивает кредит. Страхование жизни не может вернуть жизнь или здоровье, но оно помогает семье облегчить выполнение финансовых обязательств, особенно если нет сбережений.

Душевный покой дороже денег

Люди в основном боятся несчастных случаев, а в действительности со значительно большей вероятностью человека может настигнуть болезнь. Статистика Института развития здоровья свидетельствует о том, что в 2016 году умерло 4569 человек в возрасте от 20 до 69 лет. 85% этих случаев были вызваны тяжёлой и неожиданной болезнью. В год регистрируется более 80 000 новых заболеваний сердечно-сосудистой системы, а инсульт случается ежегодно у 5000 человек, то есть у одного человека каждые полтора часа.

Страхование жизни – бескорыстный договор, который поможет Вашим близким в том случае, если Вы больше не сможете им помогать. Естественно, невозможно измерить в деньгах ценность родного человека, но именно в такие моменты хорошо, если семья, благодаря страхованию, сможет справиться с изменившейся финансовой обстановкой.

Страхование жизни и страхование кредита защитят и в тех случаях, когда человек из-за неожиданного ухудшения здоровья больше не может работать. Страхование жизни помогает в случае неожиданности и обеспечивает душевный покой, являясь свидетельством того, что с Вашей стороны было сделано всё возможное, чтобы близкие могли чувствовать себя защищёнными.

Больше информации о страховании жизни можно найти тут.

Страхование жизни предлагает Swedbank Life Insurance SE. С условиями услуг ознакомьтесь на сайте www.swedbank.ee. В случае необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

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