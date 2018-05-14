14.05.2018, 08:30

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?


Элерийн Рейнманн, руководитель сферы страхования жизни
Элерийн Рейнманн, руководитель сферы страхования жизни
Коммерческий текст
EST 2
Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
swedbank

Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.

У людей обязательств перед финансовыми учреждениями и близкими больше, чем накоплений и имущества. Это означает, что потеря члена семьи, который приносит основной доход, ставит семью в тяжёлое положение.

Средний житель Эстонии считает, что застраховать имущество важнее, чем жизнь

Никто из нас не готов к тому, что с нами или с близкими что-то может случиться. Именно поэтому часто люди задумываются о страховании здоровья и жизни лишь после того, как несчастье уже произошло с ними или тяжело заболел близкий человек. Как правило, в таком случае уже бывает поздно.
Интересно, что люди предпочитают страховать в первую очередь имущество и лишь затем – здоровье и жизнь. Многие считают, что не могут себе позволить страхование, поскольку это слишком дорого. На самом же деле средний платёж по договору страхования жизни сравним с ежемесячным платежом дорожного страхования.

Если Вы заботитесь о пропитании семьи, покрываете расходы, связанные с воспитанием детей или выплачиваете кредит, то стоит задуматься о том, чтобы застраховать свою жизнь. Страхование жизни не может вернуть здоровье или жизнь, но поможет понизить нагрузку по финансовым обязательствам, в первую очередь в случае, если накопления отсутствуют.

Душевный покой дороже денег

Люди в основном боятся несчастных случаев, а в действительности со значительно большей вероятностью человека может настигнуть болезнь. Статистика Института развития здоровья свидетельствует о том, что в 2016 году умерло 4569 человек в возрасте от 20 до 69 лет. 85% этих случаев были вызваны тяжёлой и неожиданной болезнью. В год регистрируется более 80 000 новых заболеваний сердечно-сосудистой системы, а инсульт случается ежегодно у 5000 человек, то есть у одного человека каждые полтора часа.

Страхование жизни – бескорыстный договор, который поможет близким в том случае, если заключивший договор человек больше не сможет им помогать. Естественно, невозможно измерить в деньгах ценность родного человека, но именно в такие моменты хорошо, если семья, благодаря страхованию, сможет справиться с изменившейся финансовой обстановкой. Страхование жизни помогает в случае неожиданностей и обеспечивает душевный покой, являясь свидетельством того, что с Вашей стороны было сделано всё возможное, чтобы близкие могли чувствовать себя защищёнными.

Рассчитайте ежемесячный платёж по страхованию жизни тут.

Страхование жизни предлагает Swedbank Life Insurance SE. С условиями услуг ознакомьтесь на сайте www.swedbank.ee. В случае необходимости проконсультируйтесь у специалиста по страхованию.

Читайте также:

TOP НОВОСТИ


Сергей Скрипаль приезжал в Эстонию обучать местных агентов

14.05.2018
В понедельник издание New York Times написало о том, что отравленный Сергей Скрипаль приезжал в Эстонию и Чехию делиться с местными шпионами ”информацией об особенностях российской разведки”, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

Разница в оплате труда мужчин и женщин в Эстонии прекратила сокращаться

14.05.2018
В Эстонии женщины зарабатывают в среднем на 20,9% меньше мужчин. Разница в оплате труда мужчин и женщин в последнее время стабильно сокращалась, но в 2017 году впервые за последние три года она не изменилась, передает rus.err.ee.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Naiste käekell Daniel Wellington DW00100151
139,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107042007
156,60 €
93,96 €

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Финал "Евровидения-2018", День матери, летняя погода и несколько ЧП

14.05.2018
В субботу, 12 мая, прошел финал "Евровидения-2018" — победителем стал Израиль, Эстония заняла 8 место. А в воскресенье, 13 мая, по всей Эстонии отмечали День матери. Все самые важные новости прошедших выходных читайте в нашей подборке.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


”Я уверена и в себе, и в своей попе!” Победительница конкурса красоты среди полных: людям с лишним весом надо менять свою психологию

14.05.2018
В нашу рубрику ”Слуховое окно” пришло несколько писем от полных женщин, которые жаловались на унижения со стороны более стройных граждан и даже просили принять закон о запрете дискриминации людей в теле. Наша собеседница — модель plus size и ”Мисс Россия — 2018” среди корпулентных дам Катерина Строгонова своими размерами гордится. Более того, она уверена: нет никакой дискриминации полных. На самом деле мужчинам такие женщины очень нравятся, а тот, кто думает иначе, просто имеет комплексы, которые надо устранять, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

Интерьер за три копейки: что стоящего можно найти в таллинских комиссионках

14.05.2018
Мода на вторичное использование и богемный стиль как нельзя кстати тем, кто не хочет много тратить на аксессуары для дома. Вот подборка реальных вещей, купленных в таллинских комиссионках за последнее время.
Подробнее

В интернете выставлено на продажу уникальное "шпионское кольцо КГБ"

14.05.2018
Канадский коллекционер выставил на продажу уникальное золотое кольцо со встроенным фотоаппаратом, которым, как он считает, пользовались советские шпионы. Правда, подтвердить это он не может.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре больших мифа о страховании жизни
Нередко о страховании жизни люди задумываются, когда уже слишком поздно. Во многом это вызвано мифами, которые не имеют ничего общего с действительностью. Возможно, и Вам доводилось слышать какие-то из них?
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Учитель: домашние задания детям не нужны

14.05.2018
Оценки, зубрежка, домашние задания – все это школа, скажет большинство родителей. Что угодно, но только не школа, – ответит педагог Дима Зицер, директор школы и создатель Института Неформального образования. Он рассказал, как можно и нужно учить детей по-другому.
Подробнее