Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?

Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.

У людей обязательств перед финансовыми учреждениями и близкими больше, чем накоплений и имущества. Это означает, что потеря члена семьи, который приносит основной доход, ставит семью в тяжёлое положение.

Средний житель Эстонии считает, что застраховать имущество важнее, чем жизнь

Никто из нас не готов к тому, что с нами или с близкими что-то может случиться. Именно поэтому часто люди задумываются о страховании здоровья и жизни лишь после того, как несчастье уже произошло с ними или тяжело заболел близкий человек. Как правило, в таком случае уже бывает поздно.

Интересно, что люди предпочитают страховать в первую очередь имущество и лишь затем – здоровье и жизнь. Многие считают, что не могут себе позволить страхование, поскольку это слишком дорого. На самом же деле средний платёж по договору страхования жизни сравним с ежемесячным платежом дорожного страхования.

Если Вы заботитесь о пропитании семьи, покрываете расходы, связанные с воспитанием детей или выплачиваете кредит, то стоит задуматься о том, чтобы застраховать свою жизнь. Страхование жизни не может вернуть здоровье или жизнь, но поможет понизить нагрузку по финансовым обязательствам, в первую очередь в случае, если накопления отсутствуют.

Душевный покой дороже денег

Люди в основном боятся несчастных случаев, а в действительности со значительно большей вероятностью человека может настигнуть болезнь. Статистика Института развития здоровья свидетельствует о том, что в 2016 году умерло 4569 человек в возрасте от 20 до 69 лет. 85% этих случаев были вызваны тяжёлой и неожиданной болезнью. В год регистрируется более 80 000 новых заболеваний сердечно-сосудистой системы, а инсульт случается ежегодно у 5000 человек, то есть у одного человека каждые полтора часа.

Страхование жизни – бескорыстный договор, который поможет близким в том случае, если заключивший договор человек больше не сможет им помогать. Естественно, невозможно измерить в деньгах ценность родного человека, но именно в такие моменты хорошо, если семья, благодаря страхованию, сможет справиться с изменившейся финансовой обстановкой. Страхование жизни помогает в случае неожиданностей и обеспечивает душевный покой, являясь свидетельством того, что с Вашей стороны было сделано всё возможное, чтобы близкие могли чувствовать себя защищёнными.

Рассчитайте ежемесячный платёж по страхованию жизни тут.

Страхование жизни предлагает Swedbank Life Insurance SE. С условиями услуг ознакомьтесь на сайте www.swedbank.ee. В случае необходимости проконсультируйтесь у специалиста по страхованию.