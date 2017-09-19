Зачем Эстония продвигает дорогой биогаз, когда Европа требует развития электромобилей?

В ближайшее время Еврокомиссия обсудит комплекс мер по снижению выброса CO2 от автомобильного транспорта 2012-2030 гг. По мнению Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), Эстония в этом вопросе упорно плывет против течения и пытается изобрести велосипед.

Недавно Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) поставила перед собой цель в виде уменьшения к 2030 году эмиссии углекислого газа на 20% от уровня 2021 года. Для этого всем странам ЕС необходимо в экстренном порядке сформировать исправно функционирующие сети для подзарядки электромобилей и гибридных авто.

Как отмечает AMTEL, Эстония же по-прежнему благоприятствует биогазовым транспортным средствам, например, в виде принятого недавно решения о поддержке использования биометана в общественном транспорте.

"AMTEL считает, что в нынешней ситуации, когда крупные государства и производители серьезно двигаются в сторону интенсивного развития автомобилей с электрическим двигателем, является экономически нерациональным, что называется, изобретать велосипед при движении по проторенной другими странами дороге. У работающих на сжатом и сжиженном газе автомобилей есть свои преимущества, которые у работающих на биогазе, к сожалению, отсутствуют”, — сказал руководитель AMTEL Арно Силлат. По его словам, производство биометана — очень дорогой процесс, и с учетом необходимых инвестиций стоимость единицы продукта окажется в конечном итоге существенно выше стоимости самого природного газа.