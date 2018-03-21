Забытый в баке топливный пистолет может обойтись в тысячи евро

Из статистики If Kindlustus выясняется, что каждый месяц регистрируется несколько случаев ущерба, когда, уезжая с заправочной станции, топливный пистолет был забыт в баке. В 2017. году в If сообщили о 69 подобных случаях ущерба по дорожному страхованию.

Самый крупный ущерб, нанесённый бензоколонке, составил в прошлом году 3400 евро и среднее возмещение 430 евро, сообщает фирма.

По словам руководителя группы транспортных ущербов Мартина Кукка, с годами положение улучшилось, но тем не менее в страховую фирму каждую неделю сообщают о подобных ущербах, нанесённых заправочным станциям.

"Страховое общество рассматривает повреждение бензоколонки как случай по дорожному страхованию и возмещает заправочной станции ущерб, нанесённый своим клиентом. Чаще всего, уезжая с заправочным пистолетом, повреждается предохранительный клапан. Но также были и случаи, когда приходилось менять всю бензоколонку, и тогда сумма ущерба может достигать 10 000 евро”, — сказал Кукк.

Перед началом движения от заправочной станции, стоит проверить через боковое зеркало, не остался ли топливный пистолет в баке. Начало движения с топливным пистолетом в баке очень опасно для находящихся вблизи людей, т.к. топливный шланг перед тем, как порваться, находится под большим напряжением.

Как поступить, если подобный несчастный случай всё же произошёл?

Произошедший на заправке несчастный случай необходимо оформить на месте как ДТП. В случае ущерба необходимо незамедлительно связаться со службой поддержки клиентов заправочной станции и заполнить сообщение об ущербе.

Если подобный несчастный случай происходит на автоматической заправочной станции, то в таком случае имеется информация о контактном лице заправочной станции или обслуживающей фирме. На заправочных станциях с обслуживанием необходимо обратиться к работнику станции для получения дальнейших указаний.

Если с представителем заправочной станции невозможно связаться, то о несчастном случае необходимо сообщить полиции.

Сделайте заявление о возмещении ущербов в своё страховое общество. ​

Точно не разумно скрываться с места происшествия, потому что при помощи камер наблюдения, причинивший ущерб будет быстро найден и позже ему придётся оплатить ущерб страховому обществу.