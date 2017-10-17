Забастовка сотрудников Раквереского мясокомбината: вызвана полиция, трое уволены

На бастующих на Раквереском мясокомбинате была вызвана полиция, когда они начали задавать вопросы руководству и отказались уходить. Троих уволили, сообщает Ärileht.



Источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что никаких переговоров не велось вообще: ”Начальство вообще не явилось. Вечером, когда рабочий день был окончен, уволили троих человек и все. Когда мы хотели пойти побеседовать с начальством, чтобы выяснить, что вообще происходит, и как так — сразу троих уволили, нам сказали: ”Рабочий день окончен, начальство ушло”. После того, как людей такой ответ не удовлетворил, и они захотели дальнейших объяснений, вызвали полицию.

Председатель правления HKScan Estonia Анне Мере подтвердила информацию об увольнении. О точных причинах она не сообщила.

По словам полиции, вызов им действительно поступал, на него выезал патруль. Дела не заведено.

Напомним, как развивались события.

Из 64 сотрудников бойни Раквереского мясокомбината 27 организовали забастовку. Предприятие пишет, что остановка работы является незаконной и противоречит Закону о трудовом договоре, согласно которому сотрудник нарушает закон, отказываясь выполнять задания и обязанности, прописанные в его договоре.

Как сообщил источник Ärileht, причинами забастовки являются низкие зарплаты и растущая трудовая нагрузка.

Председатель правления владельца мясокомбината HKScan Estonia Анне Мере сообщила, что предприятие ежегодно пересматривает зарплаты сотрудников и пакеты льгот, основываясь на общегосударственных исследованиях о зарплатах. Также предприятие инвестирует в улучшение рабочей среды.

По ее словам, бойня сейчас работает с частичной нагрузкой, поэтому забастовка сильно не влияет на работу других отделов: ”Сделаем все возможное, чтобы разрешить ситуацию как можно быстрее, и чтобы обычная работа бойни могла продолжиться”.