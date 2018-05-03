Забастовка работников скотобойни Раквереского комбината обернулась для HKScan большими убытками

Из квартального отчета HKScan следует, что бизнес концерна в Прибалтике оказался в убытке на миллион евро. В качестве главной причины называется забастовка работников скотобойни Раквереского мясокомбината.

В этом же квартале годом ранее прибыль составила 400 000 евро.

В 2017 году HKScan показала в Прибалтике результат на общую сумму в 4,4 млн евро.

Предприятие пишет, что ввиду забастовки производительность скотобойни оказалась ниже, хотя наряду с этим продажи в розничной сети выросли, особенно в конце квартала.

Общий ущерб концерна увеличился почти в три раза до 18, 6 млн евро. Оборот в квартальном сравнении упал с 421 млн евро до 411 млн.