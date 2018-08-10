Забастовка пилотов Ryanair затронула и Эстонию



По словам пресс-секретаря Таллиннского аэропорта Маргот Хольтс, на данный момент у аэропорта нет информации о том, повлияет ли забастовка на завтрашние и послезавтрашние полеты, передает служба новостей "Радио 4".

Напомним, что в пятницу пилоты Ryanair приступили к самой масштабной забастовке в истории авиакомпании.

В связи с забастовкой, проходящей в Германии, Бельгии, Швеции, Ирландии и Нидерландах, руководство компании аннулировало около четырехсот рейсов — каждый шестой из планировавшихся на этот день европейских полетов Ryanair.

В общей сложности от забастовки пострадают около 55 тысяч пассажиров.