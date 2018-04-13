13.04.2018, 19:03

Забастовка окончена: работникам Раквереского мясокомбината повысили зарплату, хоть и в четыре раза меньше желаемого

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rus.delfi.ee
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HK Scan Estonia vastane pikett Rakveres 06.02.2018
HK Scan Estonia vastane pikett Rakveres 06.02.2018Foto: Andres Putting

HKScan Estonia сообщило, что бастующие работники бойни Раквереского мясокомбината и объединяющий их профсоюз согласились с повышением зарплаты на 8%, хотя изначально они требовали повышение зарплаты в 32%.

Председатель правления HKScan Estonia Анне Мере сообщила, что в первом квартале предприятие обновило систему зарплат и увеличило фонд зарплат на 5%, исходя из чего были сделаны индвидиуальные изменения в зарплате у бастующих рабочих.

Проводящие забастовку работники согласились с повышением, и таким образом длившаяся с 6 февраля забастовка подошла к концу. Мере считает, что предприятие выполнило требования работников.

Секретарь Центрального союза профсоюзов Эстонии Артем Архангельский подтвердил, что работники бойни получили повышение зарплаты в 8%, хотя изначально они требовали повышение в 16% с февраля и еще на 16% с июля. По его словам, 8% — хоть небольшая, но победа.

Между тем Архангельский отметил, что другие сотрудники мясокомбината, как уборщики и резальщики мяса, получили значительно меньшую прибавку к зарплате, и недовольны ситуацией.

Он отмечает, что правление HKScan все же отказывается подписать договор о признании профсоюза, в котором кроме прочего есть пункт о том, что правление не должно позже наказывать участвовавших в забастовке работников и должно сотрудничать для заключения коллективного договора с профсоюзом.

По словам Анне Мере, данный договор рассматривается отдельное темой, так как приведенные в нем пункты не были изначально причинами забастовки. Предприятие же сейчас хочет сосредоточиться на утверждении повышения зарплат и улучшении внутренних рабочих процессов а также сотрудничества со своими работниками.

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