Забастовка на Раквереском мясокомбинате окончена. Что дальше?

Работники скотобойни Раквереского мясокомбината решили прекратить забастовку и с сегодняшнего дня выйти на работу.

По словам представителя Центрального союза профсоюзов Артема Архангельского, многие работники получили прибавку к зарплате. ”Больше всего увеличилась зарплата бастовавших работников бойни, прибавка составила около 8%. Зарплата других работников на этот раз выросла всего на 1-2%”, — сказал он и добавил, что окончание забастовки не означает окончание работы профсоюза на комбинате.

Несмотря на то, что проблемы решены не были, продолжение забастовки, по его мнению, не принесло бы лучших результатов, поэтому дальнейшие усилия будут направлены на ведение переговоров с работодателем по существу.