Отвечает Департамент защиты прав потребителей:

Предложение подарочной карты не является возвратом денег. Если ремонт дефектного товара не удался или ремонт или обмен невозможен, то потребитель имеет право вернуть заплаченные им деньги. Торговец может предложить потребителю подарочные карты на ту же сумму, но потребитель не должен на это соглашаться.

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