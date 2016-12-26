За возвращенный в магазин товар предлагают подарочные карты: обязательно ли соглашаться?

Foto: TIINA KÕRTSINI, Õhtuleht

Читатель спрашивает: Мой купленный пару месяцев назад миксер уже два раза побывал в ремонте, но все равно не работает как следует. Я подал торговцу заявление, чтобы вернуть деньги, а продавец предлагает мне вместо денег подарочные карты на ту же сумму. Должен ли я их принять, или я все-таки могу как-то вернуть заплаченные деньги?