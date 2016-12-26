Foto: TIINA KÕRTSINI, Õhtuleht
Читатель спрашивает: Мой купленный пару месяцев назад миксер уже два раза побывал в ремонте, но все равно не работает как следует. Я подал торговцу заявление, чтобы вернуть деньги, а продавец предлагает мне вместо денег подарочные карты на ту же сумму. Должен ли я их принять, или я все-таки могу как-то вернуть заплаченные деньги?
Отвечает Департамент защиты прав потребителей:
Предложение подарочной карты не является возвратом денег. Если ремонт дефектного товара не удался или ремонт или обмен невозможен, то потребитель имеет право вернуть заплаченные им деньги. Торговец может предложить потребителю подарочные карты на ту же сумму, но потребитель не должен на это соглашаться.