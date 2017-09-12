За восемь месяцев в столичную городскую кассу поступило 409,5 миллиона евро

За восемь месяцев 2017 года в городскую кассу Таллинна поступили 409,5 миллиона евро, что составляет, без учета деятельности по финансированию, 65,9% суммы, намеченной на год, сообщает Раэпресс.

Налоговые поступления за полгода составили 269,6 миллиона евро (66,6% годового объема), в том числе поступления от подоходного налога на физическое лицо — 246,6 миллиона евро ( 67,3%) и от местных налогов — 8,8 миллиона евро, или 74,8%.

Хозяйственная деятельность городских учреждений принесла в кассу 55 миллионов евро или 73,7% запланированной на год суммы. Прочие доходы составили 2,6 миллиона евро(78,3%), субсидии от государства и из зарубежных источников поступили на 74,4 миллиона евро ( 73,7%). Инвестиционная деятельность принесла 7,9 миллиона евро ( 33% от запланированного).

За этот же период город выплатил 423,5 миллиона евро, что равно 62,6% планового годового объема. Из них выплаты на администрирование составили 367,3 миллиона евро ( 65,4%), на инвестиции выплачены 52,1 миллиона евро, или 50,1% годовой суммы, выплаты по основным взносам за кредиты и капитальную ренту составили 4,1 миллиона евро.

Остаток свободных средств в городской кассе на конец марта был равен 34,1 миллиона евро..